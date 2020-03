Ilustrační FOTO - Pixabay

NYT: Rouška nás mění na pelikány s náhubkem

Pokud existuje nějaký symbol nynějšího zmatku a strachu, dezinformací a úzkosti, které vyvolává šíření koronaviru, pak je to chirurgická rouška na obličej. Až se historie podívá na pandemii roku 2020, pak uvidí právě tyto bílé nebo bledě modré obdélníky zakrývající nos a ústa, které každého změní na pelikána s náhubkem, napsal zpravodajský server The New York Times (NYT).

Tyto roušky se začaly objevovat prakticky okamžitě po zjištění nákazy - nejprve v Asii, kde už bylo jejich nošení běžné, a pak i v Evropě. Nyní fotografie lidí v maskách doprovázejí prakticky každou zprávu a článek o viru - na titulních stránkách tištěných i online médií. Koneckonců samotný virus je nepostižitelný - je to mikroskopický organismus usazující se na tvrdých površích a putující vzduchem v mikroskopických kapičkách od nakaženého jedince.

Masky se tak staly avatarem koronaviru. Zkratkou pro náš strach, touhu ukrýt se, neschopnost ochránit se a přání něco udělat - cokoli - jen aby to vypadalo, že něco děláme. Ale v tomto ohledu jde jen o nejnovější využití předmětu, který už od svého vzniku v polovině 90. let 19. století hrál značnou roli v mnoha kulturách i neverbálních formách komunikace.

Chirurgické roušky už vyjadřovaly nejen bezpečí a ochranu před chorobami a znečištěním, ale také solidaritu, protest, módní trend - a nyní pandemii. »Jsou projevem něčeho, co se skrývá, a zároveň to chceme vyjádřit,« řekl Christos Lynteris, lékařský antropolog Univerzity St. Andrews ve Skotsku.

Symbol moderní medicíny

Pojďme se podívat na krátkou historii chirurgických masek. Podle knihy Dějiny chirurgických obličejových masek: Mýty, masky a muži a ženy za nimi, kterou napsal John L. Spooner, se obličejové masky poprvé objevily na samotném konci 19. století. Nosili je lékaři při operacích, aby zabránili nákaze vzduchem šířenými bakteriemi.

V roce 1910 je přijaly čínské úřady ve snaze zabránit šíření plicního moru. Tehdy se podle Lynterise staly »symbolem moderní medicíny a jako takové měly dvojí funkci. Jednak zabránit šíření choroboplodných zárodků, a také změnit lidi na vědecky uvědomělé obyvatele«. O osm let později se tyto masky staly globálním fenoménem, když byly všeobecně přijímány jako ochrana před španělskou chřipkou.

»Z té doby můžete vidět roušky na obrázcích módně oblečených lidí. Masky byly přijímány jako součást života,« uvedl Lynteris. Po první světové válce používání masek ustoupilo; zůstaly ale oblíbené v Číně, kde symbolizovaly starost o komunitu a občanskou uvědomělost, a v tomto smyslu pronikly i do komunistických veřejných zdravotních kampaní.

Známka občanské povinnosti

Pak, počínaje rokem 2002, přišla epidemie SARS a s ní i renesance masek v Číně, Hongkongu a většině východní a jihovýchodní Asie. Tamní veřejnost je začala vnímat jako známku občanské povinnosti - je zdvořilé mít masku, abyste nekašlali a nekýchali na svého souseda.

Jak se zároveň do povědomí veřejnosti dostaly otázky spojené se znečišťováním ovzduší, převzaly masky také další roli - sloužily filtrování vzduchu ve velkých městech i jako zvěstovatel klimatické krize. A to nejen v takových městech, jako je Bombaj, Peking, Tokio a Mexiko City, ale v nedávné době také při australských lesních požárech.

I módní záležitost

Není divu, že si toho všiml módní průmysl a vycítil příležitost propojit módu s tepem doby. Návrhář Jin Pcheng poslal modelky předvádějící jeho kolekci sportovního oblečení s maskami na mola v rámci čínského Týdnu módy v roce 2014. Čínská návrhářka Masha Ma se v Paříži v rámci jarní show objevila v masce zdobené kamínky Swarovski.

Roušky se staly symbolem tvůrčí kreativity rapperů vystupujících jako Ayo & Teo, kteří je nejprve začali nosit proto, že si lidé dělali legraci z jejich výrazů - a brzy se staly jejich typickým doplňkem. Během posledních tří let módní značky jako Off-White, Palm Angels, Bathing Ape a Fendi uvedly na trh obličejové masky. Gucci jednu vyrobil pro americkou zpěvačku Billie Eilish, která si ji vzala na předávání cen Grammy - a chtěla jejím prostřednictvím sdělit, že její tělo je jen její, jen pro její oči.

Masky ale slouží i jako prostředek společenského protestu. V loňském roce je nosili protestující v Hongkongu. Obličejové masky se zde staly hlavním prostředkem, jak utajit svou totožnost před kamerami.

(ava, čtk)