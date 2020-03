Ilustrační FOTO - Pixabay

Pocta patří učitelům: Vše zlé může být i pro něco dobré

Učitelé se v posledních dvou týdnech ocitli ve zcela nové pozici. Běžně pracují přímo s dětmi, kvůli opatřením proti koronaviru se však většina z nich učí vzdělávat žáky přes internet. Nemalá část z celkem zhruba 134 500 vyučujících ze základních, středních a vyšších odborných škol se přitom blíží důchodovému věku.

Průměrný věk pedagogů v ČR je kolem 47 let. Dnes si vyučující, a letos snad trochu víc nejen žáci a studenti, ale i jejich rodiče, připomenou 428 let od narození Jana Ámose Komenského a tradiční Den učitelů. Mnozí tátové a mámy možná až teď pochopili, jak nelehká je učitelská profese.

Výuka na dálku funguje od 11. března, kdy se kvůli šíření koronaviru školy zavřely. Řada vyučujících přitom podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého tráví přípravou pro nový styl výuky v současnosti i více času než při běžném vyučování. Zároveň se učí koordinovat s kolegy, aby děti doma nezatížili mnoha úkoly najednou.

»Řekl bych, že nová výzva je posunula v jejich praxi hodně kupředu. Jsou velmi vynalézaví při vymýšlení různých nových způsobů vyučování na dálku, a tak se vlastně přibližují světu svých žáků. Vše zlé tedy skutečně může vést k něčemu dobrému,« reagoval pro náš list člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Technické vybavení učitelů podle šéfa školské asociace není pro výuku na dálku problém ani u těch starších. Neví o vyučujícím, který by neměl alespoň chytrý telefon, pomocí kterého se může s žáky spojit. Podobně je to s technickou výbavou na straně rodin dětí. Ne všichni mají počítače či tiskárny, s internetem přesto pracovat umí. Kvůli nezkušenosti s výukou online bylo pro většinu učitelů podle Černého ze začátku nejobtížnější nastavit způsob komunikace s dětmi a rodiči. Mnozí rodiny zavalili úkoly. Rodiče si stěžovali, nyní by se to však mělo zlepšovat. K přizpůsobení výuky možnostem rodin vyzval učitele i ministr školství Robert Plaga (ANO).

Rodiče si začnou víc vážit pedagogů

»Rodiče si zřejmě začnou více vážit učitelek a učitelů. Právě zažívají, doufám, že jen na pár dnů, s jednou ratolestí to, co dennodenně učitelé i s více než dvaceti čipernými rošťáky, za což jsou podrobováni při podepisování žákovky či úkolů přísné domácí kritice,« míní Pojezný. Pro mnohé je podle jeho slov překvapení, že nechápou učivo, které bez problémů a s nadhledem zvládne jejich žáček. »Ale proč by se nenechali od svých dětí sami poučit? Přes všechny obtíže následovníci učitele národů J. A. Komenského učivo proberou a brzy se vše vrátí do normálu. Přece jen nás to změní, třeba při pohledu na poslání, které slaví ke své poctě svou významnou připomínku Den učitelů,« prohlásil poslanec KSČM.

Podle společnosti EDUin se učitelé setkávají i se sociálně slabými rodinami, které mají omezený přístup k internetu. Učitelé však většinou nachází způsob řešení distančního vzdělávání i v jejich případě. Využívají komunikaci pomocí mobilních telefonů, zřizují schránky, kde si mohou děti zadání pravidelně vyzvednout, vylepují úkoly na vrata nebo zapůjčují školní počítače a tablety pro práci na doma.

Statistiky MŠMT uvádějí, že v tomto školním roce pracuje v ZŠ 82 283 učitelů. Ve středních školách je jich 46 575, v konzervatořích 1674 a ve vyšších odborných školách 3827. Dětem v mateřinkách se věnuje 34 469 vyučujících, z 99 % ženy.

Průměrný plat učitelů loni vzrostl na 40 111 Kč. V meziročním srovnání si vyučující polepšili o 14,9 %, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Proti roku 2017 jim hrubá částka na výplatních částkách stoupla o zhruba 27 procent. Průměrná mzda v ČR stoupla loni podle údajů ČSÚ meziročně o 7,1 % na 34 125 Kč měsíčně. Průměrný plat nepedagogických pracovníků ve školství činil loni 21 786 Kč. Proti roku 2018 se zvedl o 11,6 %. Ve srovnání s rokem 2017 byly loni platy nepedagogů ve školách vyšší o přibližně 24,4 procenta.

Vláda slíbila, že platy ve školství vzrostou do roku 2021 na 150 % jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být kolem 47 322 Kč. Platy se zvedly znovu od letošního ledna. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o 10 %. Základ výdělků učitelů se navýšil o 8 % a zbytek peněz by měl jít do nadtarifní části. Přibližně o 10 % by měly narůst příjmy nepedagogů. MŠMT má v rozpočtu asi 214 mld. Kč. S krácením peněz kvůli opatřením proti koronaviru nepočítá.

(ku)