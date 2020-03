Josef Skála a Lukáš Hromádka. FOTO – archiv autora

Mladý komunista jde příkladem

Lukáš Hromádka je mladý komunista, předseda Klubu mladých komunistů při OV Frýdek-Místek. Když pandemie propukla, všeho nechal a shání roušky a respirátory. Své úlovky nabízel i příslušnému útvaru na ministerstvu zdravotnictví. Když se reakce, adekvátní vážnosti situace, nedočkal ani po řadě dní, oslovil i média v naději, že se standardního postupu domůže s jejich pomocí.

Odezvu našel v redakci, vydávající Právo a novinky.cz. Rozvinula se komunikace, napovídající mnohé, a nejen o kauze samotné. Takhle zněl první Lukášův mail redaktoru Jindřichu Ginterovi:

»Vážený pane redaktore,

chci předně poděkovat za Váš zájem a zároveň shrnout to hlavní, co se týká snahy o pomoc naší zemi v dnešní tíživé situaci. Jmenuji se Bc. Lukáš Hromádka, jsem komunista a předseda Klubu mladých při OV KSČM ve Frýdku-Místku. Živím se jako OSVČ, a to hlavně zprostředkováním odbytu polské společnosti Swimer pro ČR a SR (coby její Independent Export Sales Representative). V oboru zdravotnického materiálu to není, díky obchodním kontaktům v Polsku a přímo či zprostředkovaně i v jiných zemích se mi podařilo, ve spolupráci s dr. Josefem Skálou, jednou ze známých tváří KSČM, zajistit kontakt na několik dodavatelů třívrstvých lékařských roušek a respirátorů, jejichž parametry ode mne znáte už z dosavadní korespondence. Jde o seriózní nabídky s potřebným příslušenstvím jak ze vzdálenějších teritorií (ČLR, Vietnam, Indie, Vietnam, Turecko), tak některých evropských zemí (Holandsko, Litva a Polsko). Součástí řady z nich je i zajištění mezistátní přepravy, která je dnes většinou velice komplikovaná. V Polsku i některých jiných zemích se snažím dosáhnout i výjimky z exportních omezení či zákazů, uvalených momentálně na dané komodity.

Chci své zemi pomoci, a ne se nehorázně obohatit. Všem, kdo mají k dovozu roušek a respirátorů potřebnou pozici a zdroje, adresuji nabídky zahraničních dodavatelů v původním znění. To, že jsou na dnešní poměry velice přijatelné i cenově, mi potvrdilo několik profesionálů v daném oboru. Důvody, proč nechci nad výsledky vlastní práce ztratit kontrolu úplně, jsou pouze dva. Vložil jsem do ní spoustu času, sil i prostředků, a mám proto právo trvat i na tom, aby to neupadlo do anonymní tmy. Zprostředkovatelská provize je legitimním nárokem. Očekávám ji jen v symbolické výši, pokrývající i mé přímé a nepřímé výlohy (ze své běžné práce jsem vyřazen už řadu dní). Sám výši provize ani nekvantifikuji a jsem připraven to nechat na samotném dovozci.

Vedle komerčních firem jednám i přímo s Ministerstvem zdravotnictví, resp. jeho útvarem strategických nákupů (pp. Marek Brosche, Miroslav Doležel a Kateřina Špásová). I v souvislosti s potřebou zajistit průjezd přes státní hranici jsem se obrátil rovněž na vicepremiéra a ministra vnitra pana Jana Hamáčka. Od něj jsem odpověď nedostal dodnes, příslušný úsek Ministerstva zdravotnictví už ode mne obdržel i všechny požadované certifikáty a další doklady. Na liknavý zájem o komodity, které dnes akutně chybí našemu zdravotnictví i nejširší veřejnosti, však narážím i tady. Teprve po týdnu vzájemné komunikace jsem žádán o vyplnění dotazníku, obsahujícího i všechna obchodní tajemství, aniž mi nabídli aspoň standardní dohodu o neobcházení a symbolické provizi. Nemá-li o nabídky, jejichž zajištění je za dnešních podmínek krajně obtížné, seriózní zájem vlastní stát, v řadě sousedních zemí by mi ‚utrhli ruce‘. Ten luxus si rád odepřu. Vykonám vše pro to, aby se k nám deficitní zboží dostalo aspoň prostřednictvím některé ze seriózních českých firem.

Souběžně Vám zasílám maily, které to vše dokládají, i dokumentaci o sobě samém.

S pozdravem

Bc. Lukáš Hromádka«

Lukášovo svědectví mělo být součástí širšího článku. Uplynul krátký čas a vše bylo jinak. Redaktor poslal Lukášovi tuto SMS: »Vec v tutu chvili zpracovavat nebudu. Tento sektor je neprehledny a noviny nejsou obchodni komora. Doporucuji vam se obratit na Hospodarskou komoru, pripadne jit cestou plosne publikace pres soc. site pripadne TK.«

O něco později i ještě jednu: »Pokud v ochrannych pomuckach jiz budete mit realizovane a potvrzene obchody, situace bude take vyrazne jina. Veci ani neprospiva ze na jednu stranu hajite komunisticke idee a na druhou jste podle svych obchodnik - soukromnik. To fakt nejde dohromady. Ginter.«

Lukáš však není bačkora ani hlupák. Redaktorovi to nedaroval:

»Vážený pane redaktore,

být komunistou není tělesnou ani duševní vadou. Za zoufalý deficit takových banalit, jako roušky a respirátory, může turecké hospodaření ‚postkomunismu‘. Za socialismu bych se obchodováním na vlastní riziko živit nemusel. Pokud mi nic jiného nezbývá dnes, nevidím žádný důvod, proč by neměla pravidla, zakotvená v zákonech, platit i pro mne. Z péče o lidské zdraví ždímou lichvářské zisky jiní a trvale, a ne snad jen teprve teď, za nouzového stavu. Mně jako komunistovi se to hnusí z principu. Já chci své zemi pomoci čestně a transparentně. Pokud se z mnoha nabídek, které jsem ministerstvu zprostředkoval, nerealizovala ani jediná, moje vina to není. Dodávky, které do ČR konečně začaly přicházet, museli zajistit jiní lidé a instituce. Vy to nevíte?

S pozdravem Lukáš Hromádka«

Lukáš to nevzdá. Nemá to v nátuře. S mojí podporou může počítat i teď. Dal jsem ho dohromady s partou, která už dovoz roušek a respirátorů zvládá a měl by být její přímou součástí. Kultivujeme i jiný nápad. Čína má totiž i technologie, schopné vyrábět statisíce i miliony ochranných prostředků za den. Čína je má i za velmi rozumné ceny. Potřeby naší země by zajistily plynule. A ve finále i levněji, protože dnešní letecký most samozřejmě také něco stojí.

Najde se investor, ochotný to podpořit? My mu zajistíme i personál a manažera s nezpochybnitelným profilem a zkušeností. V zájmu urychlení nás najde i telefonicky: Lukáše na 604 510 460 a mne na 602 207 524.

Josef SKÁLA