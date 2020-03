Ilustrační FOTO - Pixabay

Nevozte seniory do nemocnic, žádá Prymula

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nová pravidla pro domovy seniorů. Varuje před »odlifrováváním« nemocných seniorů do nemocnic. O nemocné klienty se musí postarat v zařízeních, kde se nakazili, zdůraznil úřad.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimořádným opatřením domovům pro seniory a podobným lůžkovým zařízením vyčlenit pro případně nakažené desetinu své kapacity. Nakažení musí mít zvláštní sociální zařízení. V domovech musí také ráno a večer všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu. Zakázané je společné stravování nebo aktivity. Více kontrolovat svůj zdravotní stav musí také zaměstnanci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) však uvedl, že na otestování všech klientů na koronavirus bohužel není kapacita.

Ministerstvo varuje domovy pro seniory před odvážením nemocných seniorů do nemocnic. »Domníváme se, že je lépe, když pacienti zůstanou v izolaci ve svých zařízeních,« řekl ministr. Některá zařízení sociálních služeb se podle šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly snaží zbavit nakažených seniorů s COVID-19 tím, že je chtějí umístit do nemocnic.

Nemocnice se bojí i ekonomického kolapsu. Musí začít fungovat v režimu krizového financování, řekl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl. Pokud by v koronavirové krizi postupovaly podle modelu financování například z loňského roku, vedlo by to k jejich bankrotům, varoval.

Zlepšuje se ale vybavení nemocnic pro boj s koronavirem. Správa státních hmotných rezerv začala ráno ze svého skladu rozvážet do fakultních nemocnic další ochranný materiál: 960 tisíc roušek, 100 tisíc respirátorů FFP2, 25 tisíc respirátorů vyšší třídy FFP3, 8500 rukavic, 15 700 ochranných obleků, brýle, ochranné štíty a dezinfekce. S distribucí pomohla správě rezerv armáda.

Kvůli nedostatku roušek a respirátorů se však nově ozvali veterináři. Od státu nedostali žádné ochranné pomůcky, řada z nich přitom podle Komory veterinárních lékařů působí v živočišné výrobě, která je klíčová pro udržení zásobování potravinami.

Do ČR pokračuje přeprava ochranných pomůcek nakoupených v Číně, naplánovaný přílet velké zásilky na ostravské letiště v Mošnově se ale přesunul sobotu 28. 3.

Plicní ventilátory pro vážně nemocné s koronavirem začne vyrábět třebíčská společnost Dawell CZ. Nový typ přístroje vznikl díky platformě spojující vývojáře, lékaře a soukromé firmy, na dárcovském webu vybrala platforma za jediný den deset milionů korun potřebných na prvních 100 ventilátorů. Stát slíbil zrychlení certifikací přístroje. Ventilační přístroje, které dýchají za pacienta, jsou klíčové pro zamezení úmrtí pacientů s vážným průběhem nemoci COVID-19. Ta u malé části pacientů paralyzuje v jisté chvíli plíce. Právě nedostatek ventilačních přístrojů vedl v Itálii a Španělsku k explozi úmrtí. Procento vážných průběhů nemoci je sice nízké, ale při masivním rozšíření nemoci v populaci i toto nízké procento může zahltit zdravotní systém a každý další nemocný s vážným průběhem choroby okamžitě umírá – právě tento scénář postihl Itálii a Španělsko, kde denně umírají už stovky lidí. A právě tomuto scénáři také mají zabránit přísná restriktivní opatření české vlády.

A ta se budou patrně ještě zpřísňovat. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) oznámil, že v pondělí navrhne vládě kvůli zhoršení koronavirové pandemie ve světě, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý po návratu do České republiky. Dosud se tato povinnost týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací. »Situace ve světě se zhoršuje. To znamená, že bude jedno, odkud se kdo vrací. Zdraví je na prvním místě,« uvedl Petříček.

Advokát Petr Toman navrhl prezidentu Miloši Zemanovi, aby kvůli pandemii koronaviru vyhlásil amnestii. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že se tématem zabývá. Její úřad ale následně popřel spekulace, že by amnestii aktuálně připravoval. Hrad úvahy o amnestii zatím nekomentoval.

Remdesivir zabírá

Ministerstvo zdravotnictví evidovalo 2062 lidí s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Zvyšuje se schopnost testovat. Laboratoře, kterých už je 70, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí. V karanténě na ochranu před šířením koronaviru je s e-neschopenkou přes 22 400 lidí, vyplývá z čísel České správy sociálního zabezpečení. Vyléčených z nemoci COVID-19 zůstává deset lidí, zemřelo s ní devět pacientů.

Naději vyvolává úspěch experimentálního antivirotika remdesivir, které v USA vyvinul tým pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře. Pacienta s nemocí COVID-19, který byl ve vážném stavu, mohla VFN díky léčbě remdesivirem odpojit od mimotělního okysličování krve. Lék mu lékaři podávají od úterka, dostává ho jako zatím jediný pacient v ČR. Ředitel VFN Feltl nicméně novinářům na odpolední tiskové konferenci řekl, že stav pacienta zůstává velmi vážný, navíc se zlepšoval už před podáním léku. Feltl zdůraznil, že je nutné především řešit testovací kapacity a možnosti zdravotnického personálu, který nyní podle něj pracuje na hraně sebeobětování. Nemocný muž je jediným z pacientů v ČR, pro kterého lékaři remdesivir dostali, například na Bulovce s žádostí o lék neuspěli. Lék je zatím ve fázi testování a i pacient VFN dostává lék jen v rámci experimentu. Jeho masivní nasazení zatím není možné.

Bude se stavět!

Stát hodlá podpořit českou ekonomiku, která se dle očekávání propadne do krize, masivnějším investováním do dopravní infrastruktury. Ministerstvo dopravy oznámilo, že chce navýšit výdaje na dopravní stavby. Posílený rozpočet pak bude chtít plně vyčerpat. ČTK to oznámil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Snahou ministerstva je podle Jemelky přes současnou krizi co nejvíc podpořit dopravní stavebnictví. »Z toho důvodu jsme zaúkolovali naše hlavní investory – Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest a Správu železnic, aby přijali taková opatření, která umožní plně vyčerpat letošní rozpočet. Zároveň se snažíme o navýšení prostředků na menší stavby a opravy, a to v řádu miliard korun, které mají za cíl podpořit růstová opatření,« uvedl Jemelka.

Ohlášené navýšení rozpočtu fondu dopravy je reakcí na současnou krizi a předpokládanou hospodářskou recesi. »V době poklesu ekonomiky je to důležitý stimul, kterým chceme udržet průmysl a zaměstnanost,« řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Více peněz by mělo směřovat na silnice i železnice. Posílení rozpočtu už ohlásilo Ředitelství silnic a dálnic, a to o tři miliardy na 55 miliard korun. Prioritou je pro silničáře pokračování v rekonstrukci dálnice D1. Stát zároveň počítá i s příplatky pro stavební firmy kvůli současným ztíženým podmínkám.

Zavřené hranice komplikují život dovozcům zboží. Na D2 u přechodu Lanžhot-Brodské směrem na Slovensko po poledni řidiči uvízli v mnohakilometrové koloně. Problémy vznikly už na hranicích Slovenska s Maďarskem. Maďaři zavedli na přechodech přísná opatření kvůli šíření koronaviru. Slovensko odpoledne na situaci reagovalo úplným uzavřením svých hranic pro kamiony.

Stát rovněž pokračuje v plánování a zavádění opatření, která by měla ulevit firmám a živnostníkům zasaženým vládními opatřeními. Dopravci by nově mohli díky státní garanci získat možnost platit za odebranou naftu až s půlročním odkladem.

Vládní opatření zmrazila vedle kulturních a sportovních akcí také fungování řady oborů podnikání. Třeba v automobilovém průmyslu ohlásil odstávku do 14. dubna výrobce autobusů Iveco CZ z Vysokého Mýta, nemá kvůli zastavení jiných provozů dostatek dílů. Škoda Auto prodloužila přerušení výroby ve všech třech českých závodech taktéž do 14. dubna. Původně chtěla výrobu spustit 6. dubna. Dodavatel pro autoprůmysl Schaeffler Production CZ zavře od 4. dubna závody v Lanškrouně a Svitavách. Naplno naopak jedou farmaceutické firmy. Zájem o paracetamol v lékárnách přivedl ke zvýšení jeho výroby farmaceutickou společnost Zentiva.

Kvůli doporučení vlády držet se doma ubylo lidí ve veřejné dopravě, kraje tak postupně omezují její rozsah. Zařadil se mezi ně i Královéhradecký kraj, od pondělí sníží osobní železniční dopravu proti normálnímu stavu asi o 30 procent, autobusovou o zhruba 15 procent. Ve Zlínském kraji pojedou autobusy podle omezených letních jízdních řádů.

Ozvaly se cestovní kanceláře, podle jejichž asociace vláda dostatečně neřeší jejich problémy. Chtějí proto zůstat od 30. března do 12. dubna uzavřené. Prý proto, aby prostřednictvím svých klientů na vládu vytvořily tlak.

