V zahraničí uvízly ještě tisíce českých cestovatelů. Odhlédnu teď od toho, kdy do zpravidla vzdálených destinací odjeli. Jistě, že to bylo ještě v době, kdy neexistoval zákaz výjezdů za hranice, a já věřím, že tito lidé nemohli tušit, jak se pandemie rozjede a že pohltí prakticky celý svět. Uvízli třeba v Peru nebo na Novém Zélandě, odkud se kvůli zrušeným leteckým spojům a omezené či zrušené vnitrostátní dopravě nemají šanci vrátit tak, jak měli původně naplánováno.

Právě pro tyto krajany organizuje ministerstvo zahraničních věcí hromadné repatriace – návraty domů do vlasti. K téměř 3500 zachráněným českým občanům se v následujících dnech přidá dalších více než tisíc Čechů a Češek. Mnozí z českých občanů se dostanou domů díky spolupráci se Slovenskem a Maďarskem, tedy našimi sousedy, ale klidně připíšu jedno plus i Evropské unii. »Naše spolupráce s ostatními členskými státy EU na tom, abychom naše občany dostali domů, funguje skvěle. Využívat ji chceme i nadále, zvlášť u vzdálenějších destinací,« uvedl ministr zahraničí Petříček.

Výpovědi mnohých z našich občanů poté, co přistála speciálně pro ně vypravená letadla na pražském letišti, už jsme dlouho neslyšeli. Vyjadřují radost a štěstí, že jsou zase doma, někteří jsou dojati tím, že se o ně vláda postarala. Ano, nejsou výjimkou ani slzy.

I ti, kteří si zvykli být světoobčany (tj. cestují po celém světě asi tak lehce, jako mnoho z nás cestuje meziměstskými spoji), aniž by se výrazněji hlásili ke svému češství, pochopili, že člověk musí někam patřit. Někam, kde se o něho v krajní nouzi postarají.

Stávající situace klade mnoho otázek. Ta zásadní zní: Co bude dále? Jak budou lidé pracovat a tedy si vydělávat na živobytí? Z čeho zaplatí to, co zaplatit musí, například za potraviny a služby související s bydlením? Jak budou chodit k lékařům, když se sice nejedná o život zachraňující úkony, ale také nezbytně nutné? A jak ubíhají dny, lidé pociťují potřebu některých služeb, jako je optika, výroba ortopedických vložek, pedikúra, kadeřnice či holič. Lidé s bolavými zády či klouby pociťují potřebu procvičit a protáhnout si je v bazénu. A co ti, kteří se těšili na lázeňskou péči, která jim měla pomoci zlepšit zdraví? Otázek se kupí mnoho, i když každý rozumný chápe, že prvotní je záchrana/ochrana života a zdraví lidí.

Na jednu otázku si však už mnozí zformulovali jasnou odpověď, aniž by ji kdokoli z politiků nebo členů krizových štábů vyslovil. Všude dobře, doma nejlépe. Domov a vlast jsou pojmy, které se nevytratily a mají reálný obsah. Vlastenectví v nejlepším slova smyslu, tedy láska ke své zemi a jejím atributům, může v současné situaci zažít renesanci. Neboť je to především právě stát a jeho organizační složky, jež svým příslušníkům, bez ohledu na věk, podávají pomocnou ruku.

Monika HOŘENÍ