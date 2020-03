Zlatý Ámos 2020 Tomáš Míka se svými studenty (snímek je ze 17. února, z regionálního kola, kdy se Míka stal Jihočeským Ámosem).

Vyhlášení výsledků Zlatého Ámose v době koronaviru

K oslavám výročí narození Jana Amose Komenského a ke Dni učitelů už 27 let patří korunovace oblíbených učitelek a učitelů, kteří jsou vítězi ankety o nejoblíbenějšího učitele. Vyhodnocení proběhlo i letos, navzdory mimořádné situaci.

»Slavnostní veřejné finále s úžasnou atmosférou fandících žáků, kteří společně se svými pedagogy usilují o titul nejvyšší, jsme museli zrušit. Ale tradici související se Dnem učitelů jsme chtěli zachovat. Proto výsledky 27. ročníku ankety Zlatý Ámos vyhlašujeme bez finále, pouze formou tiskové zprávy a videa na Facebooku a webu zlatyamos.cz,« vysvětlil zakladatel ankety Slávek Hrzal. »Neviditelný virus zabránil finálovému klání, nemohl se uskutečnit vzácný okamžik, kdy i kantorská autorita se přiblíží k dětské duši a společně z toho pak vytryskne vzácná souhra zkušeného orchestru. Názorný příklad, jak má vypadat škola,« dodal předseda poroty MUDr. Jan Cimický.

O titulu Zlatý Ámos letos nerozhodovala porota, ale semifinalisté, kteří zvítězili v jednotlivých regionech. Nejvíce hlasů od nich dostal a Zlatým Ámosem školního roku 2019/2020 se stává Tomáš Míka z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. »Z udělení titulu Zlatý Ámos mám obrovskou radost a jsem za něj moc vděčný. Zejména proto, že je to soutěž, která je zaměřená na to, co je podle mého názoru důležité, na sepětí, porozumění a spolupráci mezi studenty a učitelem,« řekl po oznámení výsledků nový Zlatý Ámos. »Chtěl bych poděkovat především své fantastické 4.B, protože tenhle Zlatý Ámos je pro nás,« upřesnil pedagog Míka.

Kromě Zlatého Ámose byla udělována v uplynulých letech také další ocenění, Ámos fyzikář, Ámos matikář, Ámos sympaťák (volí diváci ČT Déčka), Dětský Ámos (volí dětská porota) a Zlatý Ámos (volí dospělá porota).

Hlasování na webu dětského kanálu ČT přiřklo titul Ámos sympaťák 2020 Vladimíru Švarcovi ze ZŠ v Rajnochovicích. Dostal 3557 hlasů – 29 procent z celkového počtu 12 338 hlasů. »Pan učitel Vladimír Švarc je všemi žáky naší školy velmi oblíbený pro svoji přímočarost, laskavost, vtip, inteligenci a schopnost zapojit všechny žáky do skvělých aktivit. Je pohotový, názorný a ideální kantor pro dnešní svět,« napsali o něm jeho žáci. Titul Dětský Ámos v tomto ročníku nebyl udělen.

Poděkováním rodičům je Rodinný Ámos

Organizátoři Zlatého Ámose zároveň s vyhlášením výsledků 27. ročníku vyzvali děti, aby v současné mimořádné a náročné situaci ocenily snahu svých rodičů při jejich vzdělávání. »Rád bych přihlásil do Zlatého Ámose svou úžasnou ženu, která kromě obvyklých povinností zvládá teď i výuku našich dětí,« napsal organizátorům ankety Zlatý Ámos jeden z facebookových fanoušků ankety. »Jako školský ombudsman dostávám řadu stížností a připomínek, že je velmi náročné chodit do práce, obstarávat rodinu a ještě k tomu se s dětmi doma učit,« komentuje situaci ředitel ankety Slávek Hrzal a dodává: »Nápad se mi ale moc líbil.«

Vyrobte z papíru korunu

Podle pravidel ankety mohou nominace na Ámose posílat pouze děti. Organizátoři tedy vymysleli, že by děti mohly netradiční formou svým rodičům za pomoc poděkovat. Pravidla jsou jednoduchá, informuje Hrzal. Rodičům, tetám, strýcům nebo prarodičům, kteří se s dětmi doma učí, mohou žáci a žákyně ZŠ udělit titul Rodinný Ámos. Stačí vyrobit třeba z papíru hezkou korunku (návod třeba na https://decko.ceskatelevize.cz/sikulove/navod?id=5), případně medaili a z Facebooku Zlatý Ámos si stáhnout diplom, vyplnit jméno a slavnostně předat. Fotku pak mohou poslat na e-mail zlatyamos@zlatyamos.cz. Fotografie je možné posílat až do data, kdy se opět žáci vrátí do školních lavic.

Nový ročník Zlatého Ámose startuje na Světový den učitelů, tedy 5. října 2020. »Už teď můžete přemýšlet, kterou paní učitelku nebo kterého pana učitele byste mohli nominovat,« vyzývají pořadatelé žáky a žákyně.

(DTA)

FOTO – DTA