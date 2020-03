Ilustrační FOTO - Pixabay

Zakáže Česká republika stísněný chov slepic?

Poslanci se zatím neshodují na zákoně, který prosazuje úplný zákaz klecových chovů slepic od roku 2027. Zemědělský výbor Sněmovny už předlohu zamítl. Spolek Ochránci zvířat se kvůli tomu obrátil na premiéra Andreje Babiše (ANO), aby poslancům doporučil předlohu s příslušnou změnou schválit.

A ministerský předseda se už nechal slyšet, že normu podpoří, a uznal i potřebu dotací pro zemědělce. Poslanci ANO ve sněmovních výborech však zákaz klecových chovů odmítli. Zablokovali přijetí klíčového pozměňovacího návrhu k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Oč jde? Skupina poslanců napříč politickým spektrem – sociální demokraté, Piráti, zástupci TOP 09 a SPD - prosazuje, aby se do vládní předlohy přidal zákaz klecových chovů od roku 2027. Šéfce výboru pro životní prostředí Daně Balcarové (Piráti) by se zamlouval zákaz klecových chovů dokonce už od roku 2025. »Konečné usnesení o novele zákona bylo vyblokováno hnutím ANO a všechny schválené pozměňovací návrhy na výboru byly smeteny pod stůl,« komentoval výsledek jednání výboru pro životní prostředí na Facebooku Jan Pošvář (Piráti).

V klíčovém zemědělském výboru zástupci hnutí ANO hlasovali proti zákazu klecových chovů, zákonodárci ostatních stran ho naopak většinou podpořili. Na poslancích ANO přitom především záleží přijetí návrhu ve Sněmovně. Ve výboru pro životní prostředí návrh prošel o jeden hlas, i v něm však hlasovali poslanci ANO proti. Naopak mezi podporovateli návrhu byli Piráti, TOP 09, ODS, ČSSD i část SPD a KDU-ČSL. Ve Sněmovně budou poslanci o návrhu rozhodovat v průběhu jara. Pošvář zde zmínil nejen to, že supermarkety se dobrovolně zavazují, že vejce z klecových chovů nechtějí nabízet už od roku 2025, ale poukázal také na to, že k podobným krokům přistupují rovněž výrobci jako Nestlé nebo Opavia.

Řetězce chtějí s klecovými vejci skončit

V diskusi u kulatého stolu k možnému zákazu klecových chovů, který se konal ve Sněmovně, zaznělo, že vejce z klecových chovů nechtějí už za pět let nabízet řetězce Tesco, Globus, Albert, Lidl, Kaufland, Penny, Billa, Makro a COOP. Náklady po případném zákazu obohacených klecových chovů slepic se však budou podle vyjádření ministerstva zemědělství zřejmě pohybovat mezi 3,1 až 4,6 miliardy korun. Celkové zvýšení nákladů na jedno vejce by mělo být mezi dvaceti až čtyřiceti haléři.

Předseda Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek v diskusi u kulatého stolu v dolní komoře českého parlamentu položil zástupcům státu otázku: »Počítejte s náhradami pět až osm miliard korun. Má na to náš stát?«

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k tomu řekl, že pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů, pak v celé Evropské unii. »Jinak budou naši zemědělci vystaveni konkurenci dovozů z těch zemí EU, které se příliš pohodou zvířat nezabývají, a hlavně ze třetích zemí, kde se unijní normy na pohodu zvířat nedodržují vůbec,« uvedl ministr. Kdyby zákaz klecových chovů začal platit pouze v České republice, domácí chovatelé by podle něj museli zavřít chovy a po státu by požadovali miliardové kompenzace.

Kdo to zaplatí a kdo na tom vydělá?

Ukončení obohacených klecových chovů by podle ministerstva zemědělství zvedlo ceny vajec v obchodech. V některých evropských zemích se již v běžných obchodech vejce z klecových chovů neprodávají, cena za jedno vejce je zde kolem 40 eurocentů, tj. zhruba 10 korun.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád připomněl situaci po roce 2012, kdy z České republiky zmizely chovy v neobohacených klecích a země jako Španělsko či Polsko vejce z těchto chovů přes plošný evropský zákaz nadále produkovaly – neprodávaly je v obchodech, ale nabízely je do výroby, a to i do zahraničí. Třeba do Rakouska, kde jsou klecové chovy zakázané, se dovážejí do výroby vejce z klecových chovů z jiných zemí.

Zemědělské firmy v současnosti v ČR chovají v klecích víc než čtyři miliony slepic. Podle kritiků ve stísněných podmínkách trpí, protože se nemohou přirozeně pohybovat, popelit se nebo poletovat.

Co říci závěrem?

»Slepice v klecových chovech zažívají peklo. Celý svůj život stráví namačkané v drátěné kleci, ze které není úniku. Mnozí politici tvrdí, že to nikoho mimo Prahu nezajímá. Chceme je vyvést z omylu a ukázat, že Čechům ze všech koutů země na zvířatech záleží a jsou soucitní stejně jako lidé v Německu a Rakousku. Tam už tento krutý způsob chovu zakázali,« uvedla v médiích místopředsedkyně spolku OBRAZ Jana Menčíková. Dodala, že spolek chce dokázat, že i ti Češi, kteří mají hluboko do kapsy, nechtějí ušetřit za každou cenu. »Rozdíl 20 haléřů na jednom vejci je totiž vykoupený celoživotním utrpením slepic,« dodala Menčíková.

Podle průzkumu agentury Median podporuje úplný zákaz klecových chovů v naší zemi přes 70 procent lidí, někteří chovatelé už od klecí upouštějí sami a za těchto okolností přichází i iniciativa na novelu zákona o týrání zvířat, kdy chce skupina poslanců pěti stran zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027.

Termín ukončení klecových chovů poslanci nevybrali náhodou, ale vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012. Na zákazu se však sněmovní výbory, jak už jsme uvedli, nedohodly. Zemědělský ho odmítl, výbor pro životní prostředí byl naopak pro – byť nepodpořil snahu šéfky výboru Dany Balcarové, která navrhovala ukončit tyto chovy už o dva roky dříve.

Sněmovna by mohla o klecovém chovu slepic rozhodnout ještě na jaře, možná do prázdnin, záleží na tom, kdy se poslanci na schůzi sejdou.

Blíží se konec doby klecové?

Otázky Haló novin pro místopředsedu zemědělského výboru Sněmovny, stínového ministra zemědělství za KSČM Pavla Kováčika

Na zákaz klecových chovů slepic jsou různé názory ve vládě, v parlamentu, ale také v rámci hnutí ANO. Premiér slíbil zemědělcům dotace za újmu, která jim tím vznikne. Jaký je na celou věc váš názor?

Pokud jde o klecové chovy, podle mě je postupně třeba je zrušit. Liším se tím od některých netrpělivých skupin. Ale aby takový krok měl požadovaný účinek, musí se to učinit ve stejný okamžik v celém evropském prostoru. Nebo alespoň v celé Evropské unii. Jsou tu samozřejmě příklady států, které to udělaly samy o sobě. Na trhu pro obyvatelstvo jsou zde pouze tzv. neklecová vejce, ale do výroby, pro pekaře, cukráře, do potravinářského průmyslu jdou téměř výhradně klecová vejce z dovozů, protože jsou podstatně levnější. Takže ti, kteří neustoupí od klecových chovů, si budou mnout ruce, a pokud my tento krok uděláme neuváženě, dříve, bez koordinace, vlastně tím poškodíme naše domácí výrobce.

Mluví se o tom, že by k zákazu došlo od roku 2027 – to je podle vás příliš brzy, nebo tak akorát?

Pokud to v tento rok začne platit v celé Evropě, pak to není příliš brzy. Je to zhruba doba, kdy vyprší čas úprav těch tzv. obohacených klecí. Připomeňme si, že u nás je povolen chov pouze v obohacených klecích. Tam je to naprosto v pořádku, ale musí to být, jak už jsem řekl, ve všech zemích ve stejnou dobu: v České republice, v Rakousku, na Slovensku i v Polsku tak, aby nedocházelo k nekalé konkurenci, a zemědělci jednoho ze států si nemnuli ruce, jací ti ostatní byli hlupáci, že to předčasně zakázali, protože oni na tom pak mohou vydělávat.

Cesta, jak dosáhnout kýženého cíle, je dvojí. Tou první možnou je – to se pokusíme ještě usnesením ve Sněmovně zavázat nebo alespoň požádat ministra zemědělství, resp. předsedu vlády, aby jednal na evropské úrovni o společném postupu, o koordinaci řešení. A čím dříve se tak stane, tím lépe. A druhá cesta znamená jít na to od lesa a nekompromisně zakázat používání, uvádění do oběhu, zpracovávání atd. vajec z klecových chovů.

Jak na tom potom budeme se soběstačností výroby vajec? A nedoplatí na to spotřebitel cenou vajec i konečného výrobku, který se bez nich neobejde?

To zase musí být posunuto tak, aby se náš zemědělec stihl »přestavět, přebudovat«. Je tady několik problémů. Za prvé je to problém investiční. Za druhé problém kompenzace újmy, která vznikne tím, že chovatelé budou muset prostory pro chovy slepic přebudovávat. Za třetí je to problém plochy půdy, stavebních pozemků. Je spočítáno, že přechodem na neklecové technologie při naší dnešní výrobě by muselo být o více než dalších 1100 hektarů půdy pokryto jenom stavbami.

Jestliže na klecové technologii na metr čtvereční zastavěné plochy jsou tři patra klecí, v každém metru čtverečním toho patra se v kleci vejde - střelím od boku – 15 až 20 slepic, tak při neklecové technologii to mohou být maximálně dvě patra voliér, nebo při volném halovém chovu dokonce jenom jedno patro. Tam pochopitelně investice bude mnohonásobně vyšší, než bývá při obnově klecových chovů, takže tam musí vstoupit svými možnostmi - nejčastěji asi půjde o finanční kompenzace - i stát. Dáme-li nějaký velmi tvrdý úder tímto směrem, musíme se také jako stát podílet na kompenzacích nákladů.

Takže?

Aby bylo jasno, nejsme proti zákazu klecových chovů, žijeme v 21. století a vnímáme názory široké veřejnosti. Ale musí se to udělat tak, aby se na náš úkor nemohl nekale obohacovat někdo jiný, který bude dál ty slepičky v klecích týrat, když to úplně zjednoduším.

A to ještě vůbec nemluvím o ceně takových vajec, cenových rozdílech. Ani tak moc by to nebolelo domácí spotřebu, kde se vajec zase až tolik nespotřebuje, ale výrobky, které se bez vajíček neobejdou, by asi docela výrazně podražily. Každý koláč, každá bábovka, každý dortík či zákusek nebo sušenka, ale třeba také majonéza, ve kterých vejce musí být, aby byly dobré, budou o dost dražší. Protože klecová vejce jsou dnes velmi levná.

Marie KUDRNOVSKÁ