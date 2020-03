FOTO - Ministerstvo zdravotnictví

Nedělejte z nás blbečky, vzkázala ředitelka domova pro seniory

S kritikou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) vystoupila ředitelka domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková. V otevřeném dopise reagovala hlavně na páteční vyjádření ministerstva zdravotnictví směrované sociálním službám, které přišlo po zprávách o nákazách onemocněním COVID-19 v domovech pro seniory. Lusková je také viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

"Naštvalo mě, že nám dávají stupidní pokyny k měření teploty a hygieně rukou, což je za této situace automatické, ale zásadní věci nevyřeší," řekla dnes ČTK Lusková. Za zásadní považuje například chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus.

Kvůli šíření nemoci COVID-19 mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní opatření. Podle něj by například neměly nakažené s mírnými příznaky posílat do nemocnic, ale měly by se o ně starat samy, ráno a večer musí všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu. "Je-li vydáno takové opatření, potřebujeme podmínky, abychom to vůbec dokázali udělat," řekla ČTK Lusková. Svůj zdravotní stav by měli podle opatření ministerstva více kontrolovat také zaměstnanci.

"Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás nekopetentní blbečky," uvedla Lusková v dokumentu, který vyvolal pozornost také na sociálních sítích.

"Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme! ...Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte!". Reakci ministerstev ČTK zjišťuje.

Domov seniorů U Biřičky má ve dvou objektech kapacitu 340 lůžek. Z nich je 282 pro seniory a 58 pro lidi se sníženou soběstačností kvůli různým duševním nemocem a demencím.

