FOTO - Pixabay

Další dopady na ekonomiku

Nemoc dál dopadá na ekonomiku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by v ní mohly do 30. června chybět zdroje za 600 až 700 miliard korun. Ministerstvo financí podle šéfky Aleny Schillerové (za ANO) počítá s restrikcemi v ekonomice do konce 2. čtvrtletí. Ministryně zároveň navrhne vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku a zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující.

Ministerstvo práce pak žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Požadavek má dnes projednat kabinet. Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné.

Ministryně financí v televizi Prima uvedla, že navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Chce tím rozhoupat realitní trh. Vedle toho chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci navrhovaného půlročního moratoria na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o »nějakou symbolickou výši«. Uvedla, že by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok odklad splátek úvěrů podpořil jako ekonomicky nutný. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout.

Ministr Havlíček vyčíslil případné chybějící zdroje v české ekonomice do 30. června na 600 až 700 miliard korun. »Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme postupně vkládat jako stát. To je ta podpora,« uvedl Havlíček. Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu. Vláda chce podle Havlíčka ale také postupně uvolňovat omezení u řemesel, maloobchodu, drobných provozoven.

Podle Schillerové ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi v ekonomice do konce druhého čtvrtletí. »Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,« uvedla. Sněmovna tento týden schválila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. MF letos nově očekává zatím pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli opatřením proti šíření koronaviru požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Lhůtu chce posunout o dva měsíce na začátek června.

Ministerstvo zahraničí nadále pokračuje s repatriačními lety Čechů, kteří kvůli opatření proti šíření koronaviru uvízli v cizině. Jeden takový odletěl z Peru a v Praze odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, firma ale nabídla místa i pro další Čechy.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do ČR více než 3500 lidí. Na zítřek byl také naplánován přílet dvou letadel z Thajska.

(cik)