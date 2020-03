FOTO - Pixabay

Vojtěch: Vláda prodlouží omezení volného pohybu

Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. České televizi to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Současné nařízení platí do 1. dubna. Vláda by se prodloužením měla zabývat na jednání vlády na počátku týdne, poprvé se kabinet sejde již v pondělí.

V pondělí 23. března vláda zákaz volného pohybu prodloužila do 1. dubna a ministerstvo zdravotnictví zároveň vydalo omezení sdružování, podle kterého se mohou lidé na veřejně dostupných místech pohybovat nejvýše ve skupinkách po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Nově ministerstvo také nařídilo lidem, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Prodloužení volného pohybu o týden Vojtěch označil za minimální dobu. Do 1. dubna vláda na počátku tohoto týdne prodloužila i další svá nařízení, která například zakazují maloobchodní prodej, zavírají restaurace nebo povolují otevření úřadů jen na dva dny v týdnu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v České televizi občany opět vyzval, aby vládní nařízení dodržovali. Pokud by podle něj nebyla zavedena, bylo by nyní v ČR 10.000 nakažených. K dnešnímu večeru bylo prokázaných nemocných 2743. Vrchol epidemie Babiš očekává v dubnu. Za důležité označil pondělní zkušební spuštění projektu tzv. chytré karantény, při kterém se úřady budou pokoušet nalézt lidi, se kterými byli nakažení v kontaktu, pomocí moderních technologií. Babiš věří, že pokud projekt uspěje, tak ČR virus porazí. Pro pilotní projekt vláda vybrala Jihomoravský kraj.

Premiér se vyjádřil i k víkendovému sporu ministrů zdravotnictví Vojtěcha a vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Ti se dostali do rozepře na twitteru ohledně distribuování ochranných pomůcek. Babiš je na pondělní vládě požádá, aby spory neřešili veřejně.

(čtk)