Krutost Izraele vir nezastavil

Na okupovaném Západním břehu Jordánu potvrdili šest nových případů nákazy koronavirem. Celkem tak počet nakažených na palestinském území stoupl v sobotu na 97, informovala palestinská agentura Wafa.

Mluvčí palestinské vlády vyzval obyvatele, aby zůstávali doma a vyhýbali se i kontaktům se členy rodiny - právě tak se totiž virus zatím nejvíce rozšířil, napsal britský list The Guardian. Devět z případů nákazy bylo evidováno v Pásmu Gazy. Ve čtvrtek Izraelci na Západním břehu zabavili stany určené pro výstavbu polní nemocnice a provizorního ubytování pro Palestince zasažené šířením nemoci COVID-19, uvedla izraelská nevládní organizace B'Tselem, která dokumentuje porušování lidských práv na okupovaných územích. Organizace chování Izraelců zkritizovala a označila za obzvláště krutý příklad pravidelných útoků na komunity Palestinců.

Ve středu na Západním břehu zemřel první nakažený pacient, napsal server The Times of Israel. Byla jím žena ve věku kolem 60 let z vesnice Biddu u Jeruzaléma. Pro celou vesnici, v níž žije přes 6000 lidí, byla nařízena domácí izolace.

