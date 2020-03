Narušitelé« z Moskvy. Důchodci v ulicích

Moskvanům starším 65 let, které policejní hlídka přistihne na ulici při porušení příkazu moskevského starosty nevycházet až do půlky dubna z domova, hrozí, že od radnice nedostanou druhou polovinu příplatku k důchodu. Uvedl to server Newsru.com. Moskevští senioři už dostali v předstihu od radnice 2000 rublů (asi 624 Kč) a další 2000 mají dostat po skončení domácí karantény.

Radnice ujistila, že neuplatní vůči penzistům »totální kontrolu«. Nicméně upozornila, že za pomoci všudypřítomných pouličních kamer a systému rozpoznávání obličeje lze snadno odhalit, kdo zákaz porušuje. Policejní hlídky v ulicích dostaly pokyn k »preventivní a vysvětlovací« práci se staršími lidmi. V praxi to podle sociálních sítí znamená, že strážci zákona sepíší protokol, ve kterém »narušitel« musí uvést své osobní údaje a důvod porušení zákazu. Za »uznatelný« důvod k opuštění domova se podle expertů pokládá nákup léků a potravin, popřípadě vyvenčení psa. Nicméně obstarání těchto záležitostí nabízejí seniorům dobrovolníci.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin vyzval všechny obyvatele metropole, aby v tomto týdnu, který prezident Vladimir Putin ve snaze omezit šíření koronaviru vyhlásil za nepracovní, zůstali doma, nebo na svých chatách. Hlavně nemají k sobě zvát žádné hosty, ani navštěvovat přátele. »Toto nejsou nějaké extra prázdniny, ale klíčové opatření v boji proti šíření koronaviru,« zdůraznil starosta. »Životy mnoha lidí závisí doslova na nás. Prosím, zůstaňte doma,« dodal.

Počet potvrzených případů nákazy v Rusku překročil 1500, většina připadá na Moskvu. Moskevské ulice o víkendu zůstaly podle AFP nezvykle prázdné. Asi polovina ze vzácně se vyskytujících chodců nosila roušky. »Lidi úplně nechápou, co se děje. Spousta si myslí, že jsme daleko od toho, co je v Itálii a ve Španělsku, ale může to k nám dorazit stejnou silou,« řekla AFP 25letá Moskvanka.

(čtk)