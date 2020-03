Pečovatelkám díky!

Oceňujeme lékařský a zdravotnický personál, policisty a policistky, hasiče, prodavače a prodavačky, řidiče a řidičky veřejné dopravy a ještě některé další profese, které se nyní nacházejí v první linii boje proti koronaviru. A přece je tu ještě jedna profesní kategorie, která pracuje na plný plyn a tolik pozornosti se jí nevěnuje – pracovnice (především ženy) v domovech seniorů.

Mám přítelkyni, která je zaměstnána v jednom takovémto zařízení pro nejstarší naše spoluobčany. Nejen ona je srdcařka, tj. pro »své« klienty by udělala první poslední, aby jim zpříjemnila podzim života. A čeho si na ní velmi vážím, že si s každým z nich každý den popovídá. Když je na službě, tak ani za normálních okolností nemá ani minutku volnou, a v současné koronavirové situaci je její pracovní nasazení ještě vyšší. Denně se od brzkého rána do poledne nezastavím, napsala mi do mailu. »V půlhodině zhltnu jako vlčák ústavní oběd a do odpoledne mám zase zvýšený kmitočet. To je běžné, nestěžuji si. Ovšem toho času je turbulence šílená,« napsala dále.

Na pečovatelky se v důsledku karanténních opatření uvalují další povinnosti, které přiblížila asi takto: například děvčata z prádelny nyní už nebudou rozvážet po patrech prádlo, aby chránila sebe a seniory, ale budou velkokapacitní vozíky narvané vypraným a vyžehleným prádlem v suterénu pouze nakládat do výtahu a pečovatelky si je musí vyzvednout, vyložit, roztřídit po seniorech. Dále si ze stejného důvodu musíme mýt i některé nádobí. Do toho trvají všechny běžné povinnosti péče o klienty, tedy jejich pravidelné koupání, přičemž mnozí jsou zcela nesamostatní a závislí na pomoci pečovatelek i s oblékáním. Samozřejmé je stříhání nehtů, holení, péče o uši atd. A to vše v ochranných rouškách, které při vynakládání fyzické zátěže poněkud vadí. Pracovat s nasazenou látkovou rouškou a mít k tomu brýle je problém dvojnásobný, protože se stále zamlžují skla. Člověk v roušce se také více potí a třeba při sprchování klientů »lapá po dechu«, popsala mi své pocity.

»Zatím máme k dispozici uklízečku. ‚V době míru‘ máme na patře vždy od rána dvě, teď v téhle válce platí, že bude týden chodit na každé patro jedna, ta druha bude v záloze a další týden se prohodí,« přibližuje. Jedná se o logická opatření, která jsou zavedena na mnohých pracovištích v krizové situaci. A v momentě, kdy by nastala absolutní karanténa, zůstala by v domově seniorů jen část personálu po dobu několika týdnů, tedy uzavřených s obyvateli domova. Ti by o seniory pečovali non-stop. Toto není zlehčování ani kritika. To je reálný stav, který si žádá nastalá situace. Takto se postupuje všude, kde musí být kontinuálně zajištěna péče. Proto si personál v domovech seniorů, který se stará o naše nejstarší obyvatele - a zejména jsou to ženy-pečovatelky - také zaslouží za svou práci od celé společnosti velké poděkování. Tím spíše, že přibyly právě v těchto dnech další a další povinnosti v péči o seniory-klienty seniorských domovů. Takže klobouk dolů! Je dobře, že mnoho z babiček a dědečků, jak nejstarší občany ČR velmi lidsky nazval premiér ve svém televizním proslovu k národu minulý týden, si díky dobré péči týmů lidí kolem nich ani nevšimlo, že je v zemi vyhlášen mimořádný stav.

Monika HOŘENÍ