Ilustrační FOTO - Pixabay

Uzavřené oblasti se otevírají

Hygienici rozhodli zrušit mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru. Podle nich opatření splnilo svůj účel.

Novinářům to řekla ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka Pešáková. Hlídky policie a vojenské policie se stáhly. Oblast se zhruba 24 000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Hygienici se k tomuto kroku rozhodli po zhodnocení situace po uplynulých 14 dnech. »V maximální míře jsme v inkubační době onemocnění koronavirem natrasovali všechny kontakty u pozitivních případů i díky zřízení odběrového místa přímo pro tuto oblast,« uvedla Pešáková.

Svou roli podle ní hraje také to, že za uplynulou dobu stát zavedl opatření, která byla souběžná i v této lokalitě. »V dané oblasti jsme doporučili všem starostům zachovat zpřísněný hygienicko-epidemiologický režim. Pro zdejší občany platí všechna pravidla, která jsou nastavena pro všechny občany České republiky. Zůstává samozřejmě platnost karantén pro osoby pozitivní a dané kontakty, těm se tímto opatřením karanténa neruší,« doplnila ředitelka. Apelovala i na podniky, aby i nadále dodržovaly přijatá opatření, a pomáhaly tím zmírnit šíření onemocnění koronavirem.

Uzavřenou oblast 13 dní střežily téměř dvě stovky policistů a vojenských policistů. U Nových Zámků nedaleko Litovle i nadále zůstane mobilní odběrové pracoviště, kde zdravotníci odebírají denně až 50 vzorků. Lidé z této oblasti tak ani po ukončení karantény nebudou muset dojíždět na jiná odběrová pracoviště.

Vše záleží na dalším vývoji

Podle posledních údajů zveřejněných krajem má Litovel nyní 79 potvrzených případů nákazy koronavirem a Uničov 37. Podle Pešákové však počet pozitivních případů nenarůstá tak intenzivně, jak tomu bylo na začátku. V kraji nyní nejvíce narůstá počet nákaz v Olomouci, kde je již 66 potvrzených případů. Podle Pešákové se v současné době neuvažuje o uzavření jiných oblastí, záležet však bude na vývoji epidemiologické situace.

Téměř měsíc po oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem bylo k večeru v České republice 13 obětí nemoci COVID-19. Poslední čtyři lidé jí podle webu ministerstva zdravotnictví podlehli o víkendu a počet potvrzených případů nákazy dosáhl čísla 2716, uzdraveno zůstává 11 lidí.

S nemocí COVID-19 o víkendu zemřely v ČR mimo jiné dvě klientky domovů seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu a v pražské Michli. Obě ženy měly i jiná vážná onemocnění. Zda jsou zahrnuty do statistiky obětí koronaviru, ale není jasné.

Právě starší a nemocní lidé patří mezi nejohroženější koronavirem a v některých domovech pro seniory se nákaza objevila. Kvůli šíření koronaviru mezi seniory ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby domovy zpřísnily karanténní opatření. Nakažené s mírnými příznaky například nemají posílat do nemocnic, ale mají se o ně starat samy, dvakrát denně musí všem klientům měřit teplotu. Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) v této souvislosti v otevřeném dopise sdělila, že ke splnění uvedených opatření ale zařízení potřebují podmínky. Za zásadní považuje chybějící ochranné pomůcky v sociálních službách, informace o tom, které z nich jsou potřeba, nebo ujasnění postupů při testování klientů s podezřením na koronavirus.

Vysočina potřebuje armádu

Kraj Vysočina požádal ministerstvo obrany o nasazení armádních sil a prostředků právě v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu zasaženém koronavirem. Na reakci ministerstva kraj podle tiskové zprávy na krajském webu čeká. Nákaza se podle hygieniků potvrdila u 20 z 22 klientů domova a u devíti jeho pracovníků. Ministr zdravotnictví uvedl, že nakažení klienti se přesunou do lázní Toušeň.

Břevnické zařízení se zvláštním režimem se stará o lidi s demencemi. Hygienici tam nařídili karanténu do odvolání, nejméně však na 14 dní. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) by armáda mohla pomoci s personálním zajištěním chodu domova, vedení kraje podle něj také prověřuje další možnosti řešení situace. Domov má podle kraje v tuto chvíli dostatek ochranných pomůcek včetně respirátorů nejvyšší třídy FFP3.

Obyvatelé, kteří zůstali v domově, jsou podle ředitelky Hany Hlaváčkové v celkem dobrém zdravotním stavu. »Noc byla klidná a personál pracuje,« řekla dopoledne.

Přemístění nakažených klientů do lázní Toušeň oznámil odpoledne ministr Vojtěch v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Připustil, že situace v domově je složitá. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková nicméně zpochybnila, že je Toušeň vhodným místem pro péči o seniory a o nemocné. »Toušeň je zařízení hotelového typu. Jsou tam hotelové postele a koberce,« podotkla.

Další dopady na ekonomiku

Nemoc dál dopadá na ekonomiku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by v ní mohly do 30. června chybět zdroje za 600 až 700 miliard korun. Ministerstvo financí podle šéfky Aleny Schillerové (za ANO) počítá s restrikcemi v ekonomice do konce 2. čtvrtletí. Ministryně zároveň navrhne vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku a zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující.

Ministerstvo práce pak žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Požadavek má projednat kabinet. Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné.

Ministryně financí v televizi Prima uvedla, že navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Chce tím rozhoupat realitní trh. Vedle toho chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci navrhovaného půlročního moratoria na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o »nějakou symbolickou výši«. Uvedla, že by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok odklad splátek úvěrů podpořil jako ekonomicky nutný. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout.

Ministr Havlíček vyčíslil případné chybějící zdroje v české ekonomice do 30. června na 600 až 700 miliard korun. »Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme postupně vkládat jako stát. To je ta podpora,« uvedl Havlíček. Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu. Vláda chce podle Havlíčka ale také postupně uvolňovat omezení u řemesel, maloobchodu, drobných provozoven.

Podle Schillerové ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi v ekonomice do konce druhého čtvrtletí. »Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,« uvedla. Sněmovna tento týden schválila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. MF letos nově očekává zatím pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli opatřením proti šíření koronaviru požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Lhůtu chce posunout o dva měsíce na začátek června.

Ministerstvo zahraničí nadále pokračuje s repatriačními lety Čechů, kteří kvůli opatření proti šíření koronaviru uvízli v cizině. Jeden takový odletěl z Peru a v Praze odpoledne přistálo letadlo z Indie se 136 Čechy. Na palubě byli především zaměstnanci automobilky Škoda Auto, firma ale nabídla místa i pro další Čechy.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do ČR více než 3500 lidí. Na zítřek byl také naplánován přílet dvou letadel z Thajska.

(cik)