Ceny Myslíte to vážně? Ohlédnutí za rokem 2019

Plán Pentagonu na »polosamostatná« jaderná zařízení v Iráku, americké státní sdělovací prostředky nazývající George Sorose »nevěřícím Židem« i další titulky, které vám vloni možná unikly.

Sloupkař serveru Foreign Policy In Focus Conn Hallinan uděluje každoročně ceny jednotlivcům, firmám a vládám, které dělají ze čtení zpráv každodenní dobrodružství. Tady jsou ceny za rok 2019.

Cenu Life Imitates Art (Život napodobuje umění) dostávají hraniční kontrola USA a Trumpova správa, které momentálně drží 11 až 14 000 přistěhovaleckých dětí mladších 18 let v internačních táborech.

Podle časopisu Londýnská knižní revue (London Rewiev of Books) dal příslušník pohraniční hlídky tříletému děvčeti na výběr být buď s matkou, nebo s otcem. Když otce odváděli a dítě začalo plakat, strážný zahartusil: »Řekla jsi s matkou«. Holčička se jmenovala Sofi.

Dr. Strangelove Award (Cenu dr. Strangelowa) dostává ministerstvo obrany USA za jedinečné vyřešení problému zásobování vojsk ve válečných zónách. V letech 2001-2010 činili američtí vojáci, doprovázející konvoje s palivem v Afghánistánu a Iráku, víc než polovinu obětí na životech v amerických silách.

A rozluštění? Přenosné jaderné elektrárny, z nichž každá dává jeden až deset megawattů a slouží až tisícovce vojáků. »Mikrojaderky« byly »polosamostatné« - nepotřebovaly u sebe mít obsluhu. Dokonce i malé reaktory obsahují významné množství vysoce radioaktivních a dlouho se rozpadávajících izotopů, jako cesium-137. Přemýšlím, co asi bylo špatně.

The Fake News Award (cenu za falešné zprávy) dostalo Rádio Martí, patřící vládě USA. Stanice, provozovaná Agenturou pro globální média, jíž patří i Hlas Ameriky, byla chycena při vysílání falešné zprávy o minometném ostřelování během přenosu z nikaragujského hlavního města Managui.

Jeden z novinářů zapojených do podvodu Tomas Regalado ml. je syn Tomase Regalada staršího, který dohlíží na rádio a televizi Martí. Rádio Martí přineslo vloni pár pořadů, jež představily filantropa a mecenáše Demokratické strany George Sorose jako »nevěřícího Žida s přizpůsobivou morálkou«. Sorose nemá rád prezident Donald Trump.

Golden Jackal Award, Cenu zlatého šakala, dostala americká zbrojařská firma Raytheon s pochvalným gestem firmám Lockheed Martin a Boeing za složení víc než miliardy dolarů za zprostředkování kontraktů na raketové střely.

Smlouvy byly přiřčeny krátce poté, co Trumpova vláda v roce 2018 odstoupila smlouvy o raketách středního doletu s jadernými hlavicemi. Rakety středního doletu jsou považovány za zvlášť destabilizující, protože jejich krátký letový čas znamená, že všechny strany musí mít ty své připravené k odpálení.

»Odstoupení od (této) smlouvy odstartovalo novou studenou válku,« říká Beatrice Fihnová z Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní.

Na druhém místě je firma ArmorMe, jež vyrábí dětské batůžky. Batůžek, testovaný v terénu izraelskou armádou, obsahuje plát z kulkám odolného kevlaru. Podle firmy batůžek »vypadá a je pociťovaný, jako kdyby byl z ekologicky přijatelného plátna, takže vaše dítě bude zapadat mezi své přátele«. Ale když se ukáže střelec, poskytne »vašemu dítěti ochranu a vy budete bez obav«.

Catherine de’ Medici Award (Cenu Kateřiny Medici) - pojmenované po Kateřině Medicejské (1519-1589), známé jako »velká travička« - dostává Pentagon za kontaminaci pitné vody na vojenských základnách polyfluoroalkylem, PFAS, hlavní složkou hasící pěny. Tato chemikálie způsobuje rakovinu, selhání ledvin, potlačení imunitního systému a další zdravotní problémy. Armáda o kontaminaci věděla několik desítek let, ale až donedávna to nedokázala někomu říci. Vědci nazvali PFAS »věčnou chemikálií«, protože je prakticky nezničitelná.

Podle Pentagonu teď armáda na problému pracuje. »Jsem hrdá na to, co udělalo ministerstvo obrany za poslední dva roky«, řekla armádní poradkyně pro životní prostředí Maureen Sullivanová. Ale na otázku, kolik lidí může být zasaženo, odpověděla, že nemůže riskovat odhad: »Sledujeme vodní zdroje, ne lidi.«

The Golden Grinch Award (Zlatou Grinchovu medaili) dostala Trumpova vláda za zrušení potravinových lístků pro nějakých 750 000 lidí a snížení dávek pro přibližně 3,7 milionu lidí, zatímco vydala 649 miliard dolarů na vojenský rozpočet.

Když vláda rozdala 28 miliard dolarů farmářům, zasaženým obchodní válkou Bílého domu s Čínou (z čehož drtivá většina, podle Pracovní skupiny pro ekologii, šla velkým podnikovým farmám), změnil se tím index chudoby; pro chudé se stala hůře dosažitelnou výživová pomoc.

V téže době dostala loďařská společnost Huntington Ingalls Industries odměnu ve výši 15,2 miliard dolarů za postavení dvou letadlových lodí k doplnění desetičlenné flotily. Rusové mají jednu (a ta je malá, stará a momentálně poničená požárem) a Čína má dvě (s letouny pro ještě jednu).

The Great Moments in Science Award (Cena za velké okamžiky vědy) má dva vítěze:

Republikánského senátora Mileho Leea z Utahu, který tvrdí, že klimatické změny nevyřeší vlády ani programy jako Green New Deal, ale to, kdybychom měli víc dětí.

Zástupce Republikánů Mikea Kellyho z Pensylvánie, který říká, že je běloch, Anglosas, a je hrdý na to, že je z Irska. Dobře, má pravdu, že je běloch a částečně irského původu. O’Kellyové byli z Tyrone na severu, ale Anglosasové (a Normani) tam vpadli v roce 1169, vyhnali klan Kellyů z Tyrone a ostrovu vládli víc než 800 let.

The Henry VIII Award (Cenu Jindřicha VIII.) dostal saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán, který v roce 2018 zdvojnásobil počet poprav stětím a byl na cestě tento rekord v roce 2019 zvýšit.

Než se dostal v roce 2017 k moci, Saúdové sťali v předcházejících osmi měsících 67 lidí. Salman zvýšil tento počet na 133 v roce 2018 a za rok 2019 dospívá k víc než 170. Zatímco spousta lidí z jihu Asie je nucena pašovat drogy, další jsou prý utlačováni šíity ze saudskoarabských východních, na ropu bohatých provincií. Ze 37 popravených za jediný dubnový den bylo 33 šíitů.

Oběti nemají nárok na právníka a při vyšetřování je dovoleno mučení. Tři z nich byli mladiství, což je porušením mezinárodního práva. Žádná americká vláda neprotestovala proti popravě mladistvých ani proti použití mučení k vynucení přiznání.

The Terminator Award (Terminátorova cena) míří do USA, Velké Británie, Jižní Koreje, Ruska, Izraele a Austrálie za snahu torpédovat dohodu OSN, zakazující smrtící samostatné zbraňové systémy. Kampaň za zrušení smrtících robotů usiluje o smysluplnou lidskou kontrolu nad použitím síly pomocí takových přístrojů, aby nikdo nemohl být připraven o život na základě algoritmů. Zákaz takových zbraní podpořilo asi 28 vlád.

The Marie Antoinette Award (Cenu Marie Antoinetty) dostal Francois de Rugy, předseda Francouzského shromáždění (parlamentu) a blízký spojenec prezidenta Emmanuela Macrona. Macronova vláda se snaží zvýšit věk odchodu do penze a seškrtat penzijní plány. Macron také ořezal dávky v nezaměstnanosti a veřejné služby, a přitom snížil daně bohatým.

V té době de Rugy pořádal ve své oficiální rezidenci, hotelu de Lassay, pro přátele a rodinu okázalé večírky, kde se podávali humři a víno Mouton-Rothschild 2004, lahev za 560 dolarů.

Druhé místo v kategorii patří britskému ministerstvu zahraničí, jež vydalo 15,8 milionů dolarů za nákup bytu, zabírajícího celé jedno patro v domě v New York City k ubytování britského generálního konsula. V téže době konzervativní vláda odmítla zaplatit přestěhování přeživším děsivý požár v Grenfellu v roce 2017, kde uhořelo přes 70 lidí. A když britské ministerstvo zahraničí zachraňuje ženy, které byly přinuceny k manželství v místech jako Pákistán a Somálsko, obětem jsou tyto služby naúčtovány. Čtyři ženy, které ministerstvo zachránilo z náboženské instituce v Somálsku, kde byly spoutané a bičované, aby tak byly donuceny se vdát, naúčtovalo každé z nich za záchranu 900 dolarů. Dokud nezaplatily, byly jim zabaveny pasy.

The Golden Lemon Award (Zlatý citrón) dostává opět Lockheed Martin za svůj neviditelný bombardér F-35 za 1,5 bilionu dolarů, nejdražší zbraňový systém v dějinách USA.

Podle serveru www.esquire.com musí piloti pečlivě sledovat rychlost, aby nepoškodili kostru letounu a krycí nátěr. Tlak na špičce kokpitu zjevně vyvolává nesnesitelnou bolest v uších a v dutinách. Kukly pilotů, jedna za 400 000 dolarů, nefungují dobře, a to je každá přizpůsobena jen pro určitého pilota. Když praskne, výměna trvá několik dnů.

Míra připravenosti čili procento letounů schopné okamžitě startovat činila v červnu 2019 u F-35 8,7 %, což tak docela nedosahuje osmdesátiprocentní normy připravenosti u všech ostatních strojů. Ale už se to zlepšuje: v květnu jich bylo připraveno vzlétnout pouhých 4,7 procenta.

Přes 300 letounů F-35 bylo prodáno spojencům, především Japonsku. Jeden z nich havaroval v dubnu, pilot zahynul a letka zůstala na zemi. Podle Japonců musel letoun před havárií několikrát nouzově přistát. Američané i Japonci se zoufale snaží vrak najít, »protože F-35A je letoun s významným množstvím tajných prvků, které je nutno chránit« před nepřáteli, uvedl japonský ministr obrany Takeshi Iwaya.

Skromný návrh: dejte naše F-35 všem potenciálním nepřátelům, ať mají doopravdy drahý letoun, jenž nefunguje.

The Golden Oops Award (Zlaté A kruci!) získalo velitelství strategických vzdušných sil USA, jež ve tweetu oznámilo, že je připraveno shodit něco »mnohem většího« než křišťálovou kouli na newyorské Times Square v předvečer Nového roku. Následovalo video bombardéru B-2, shazujícího bomby. Zpětná reakce na sociálních sítích byla tak zuřivá, že armáda video rychle stáhla s omluvou, že »to bylo nevkusné a neodráží to naše hodnoty«.

The Ethnic Sensitivity Award (Cenu za etnický cit) dostává ředitelka politického plánování ministerstva zahraničí USA Kiron Skinnerová (mimochodem černoška), která vloni v dubnu na přednášce pro veřejnost řekla, že soutěžení mezi Spojenými státy a Čínou je hořké, protože »to je poprvé, kdy budeme mít velmi silného soupeře, který není bílé pleti«. Což bylo překvapivé pro veterány z Pearl Harboru. S kým si Skinnerová myslí, že jsme bojovali u Midway, na Guadalcanalu a Saipanu?

Závěrem, na kladné straně, dostávají cenu the Kudo Award, (kudo - japonské bojové umění; pozn. překl.):

Demonstranti ze skupiny »Stansted 15«, kteří v září vtrhli na mezinárodní letiště Stansted severně od Londýna a vytvořili živý řetěz, aby zabránili britskému ministerstvu vnitra v deportaci uprchlíků z Ghany a Nigérie.

Kapitánka Pia Klempová za záchranu víc než tisícovky uprchlíků před utopením ve Středozemním moři. Čelí odsouzení na 20 let vězení v Itálii, i když nezachránit je by bylo porušením článku 98 Úmluvy OSN o mořském právu (UN Law of the Sea) z roku 1982.

Umělec Philipp Ruch, který postavil repliku berlínského Památníku holocaustu před domem ultrapravicového duryňského zákonodárce za AfD Bjorna Hockeho. Hocke nazval berlínský památník »pomníkem hanby«

Ekologické aktivistce Gretě Thunbergové, malé Švédce, která umí.

Conn HALLINAN

Překlad Vladimír SEDLÁČEK