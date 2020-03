Ilustrační FOTO - Pixabay

Co se vzděláváním v arabském světě?

Od Maroka přes Jordánsko po Katar zůstali mnozí rodiče a jejich děti napospas sami sobě a musejí řešit, jak zajistit pokračování výuky, aby nebyl zmařen celý školní rok. Blízkovýchodní i severoafrické státy podobně jako země jinde na světě uzavřely kvůli koronaviru školy. Libye například nabízí televizní kurzy, v bohatých emirátech Perského zálivu se děti učí z tabletů, píše agentura AFP.

Země zažívající konflikt a potýkající se s nestabilitou, například Irák nebo Libye, nemají potřebné komunikační vybavení. Hrozí, že tam bez přístupu ke vzdělání zůstane ještě větší část dětí než dosud.

Na Blízkém východě a v severní Africe nechodí podle ČTK do školy jedno z pěti dětí.

63 % neumí číst

Podle nedávné zprávy Dětského fondu OSN (UNICEF) nedokáže 63 % blízkovýchodních dětí v deseti letech číst a porozumět jednoduchému textu. Vlivem krizí ve svých zemích nechodí víc než tři miliony tamních dětí do škol. V Libyi, Sýrii, Iráku a Jemenu bylo v minulých letech zničeno 8500 škol.

Libye nechce, aby se kvůli koronaviru situace dále zhoršila, a její ministerstvo školství s pomocí místních televizních stanic vysílá kurzy angličtiny a přírodních věd pro žáky středních a odborných škol. Podle ministerstva jsou tyto předměty povinné. »Děti nemají prázdniny. Musejí pracovat doma a za výuku odpovídají jejich rodiče,« tvrdí profesor dějepisu a zeměpisu z gymnázia v Tripolisu Mahdí Naamí. Salíma. Adal Azízová, která pracuje v tripolské bance, říká, že většinou se s dětmi učí matky.

Ilustrační FOTO - Pixabay

V Jordánsku, které omezilo vycházení, začal školní kurzy vysílat televizní kanál specializovaný dosud na sport. V zemi je funkční internet, takže žáci jeho prostřednictvím dostávají úkoly a posílají je zpět k opravě. Otec čtyř dcer Sajf Hindáví ale přiznává, že »to není vůbec snadné«. Nikdy to nenahradí tradiční výuku, kdy se děti mohou zeptat na to, čemu nerozumí. Hindáví dostává úkoly pro dcery do svého telefonu a pak to s manželkou probírá. »Je to složité, protože tomu ne vždy rozumím,« říká.

Irácké ministerstvo školství vyzvalo vyučující, aby našli způsob, jak učit na dálku. »V soukromém lyceu, kde učím já, používáme aplikaci Google Classroom. Každý den nahrajeme lekce do formátu PDF,« řekla Hanín Farúková, která vyučuje zdravotnické obory. Studenti ale podle ní už kvůli předchozím demonstracím a teď kvůli koronaviru ztratili motivaci. »Je možné, že až se školy znovu otevřou, budeme muset vše znovu zopakovat,« řekla Farúková.

V Maroku, které má osm milionů žáků a studentů, se vyučuje prostřednictvím televize a platformy ministerstva školství. Obsah lekcí se každodenně rozšiřuje a podle ministerstva se výuky denně účastní 1,2 milionu žáků.

V nejlidnatější arabské zemi, Egyptě, má k internetu přístup necelá polovina občanů. Ministerstvo školství tam chce proto také začít využívat televizi. Egypt má 22 milionů žáků a studentů.

Videokonference

Palestinský Západní břeh Jordánu využívá videokonference, jíž se může naráz účastnit i sto žáků.

Nejsnazší náhradu za vyučování mají žáci v zemích Perského zálivu, kde jsou k dispozici dálkové kurzy už téměř všem.

V Alžírsku a Tunisku byly školy uzavřeny v době školních prázdnin. Ani jedna země výuku na dálku zatím nezavedla.

(rom)