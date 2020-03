Ilustrační FOTO - Pixabay

Doma by měli zůstat jen staří

Izraelci nikdy nebudou spolehlivě dodržovat nařízení o izolaci, uvedl odborník na lidské chování z izraelského institutu Technion Ido Erev. Lepší než zavést ji pro celou populaci je podle něj nechat doma starší občany a mladším ročníkům umožnit vrátit se k normálnímu životu. Celoplošné přísné omezení vycházení podle něj povede k »velkému zmatku a nebude možné ho dodržet«.

Izraelská vláda od minulého pondělí zvažovala další zpřísnění dosavadních opatření. Kromě jiného zastavení veřejné dopravy, zavedení plošné karantény s výjimkami pro pracovníky vybraných profesí a o uzávěře veškerých obchodů s výjimkou potravin a lékáren. Část z toho bylo do praxe uvedeno.

Erev, jehož citoval server The Times of Israel, ale řekl, že Izraelci každodenně po celý den doma nezůstanou. »Když chcete někoho k něčemu přinutit, podle mých znalostí musíte být velmi konkrétní. To, co dělají (vláda) nyní, úspěšné nebude. Lidé se budou moci vždy vymluvit, že jdou do práce nebo na nákup,« řekl.

Podle něj by bylo daleko účinnější, kdyby se vláda namísto »izolace všech občanů zaměřila jenom na ty starší«. Omezení vycházení směřují hlavně k ochraně těchto obyvatel, kterým hrozí víc než ostatním, že na koronavirus zemřou. Erev doporučuje nechat doma lidi nad 65 let a zbytku povolit volný pohyb. »Aby ekonomika nezkolabovala, je otázkou času umožnit mladým lidem vrátit se do práce,« popsal jasná fakta.

Erev upozornil na to, že pokud budou izolační opatření v platnosti měsíce, přestanou je dodržovat i ti, kdo se jimi zpočátku řídili. Mezi lidmi převáží pocit »mě to nepotká«. Za svými staršími příbuznými začnou jezdit i ti, kdo na začátku uznávali zvýšené riziko pro tuto část populace. »Je to lidská přirozenost,« prohlásil Erev a přiznal, že i on, který se zabývá 30 let výzkumem lidského chování, neodolal a vešel do matčina bytu s nákupem, i když jej měl nechat u dveří.

Doporučil vládě, aby se zaměřila na rozšíření služeb pro staré občany a vybavila je personálem, který bude pravidelně testován na koronavirus. Vláda by měla také umožnit společný život stejně starým přátelům nebo sourozencům. »Je-li dvěma sestrám kolem 70 let a chtějí-li žít spolu, měl by stát zaplatit jejich otestování a jedné z nich taxi na cestu k sestře,« řekl Erev. Navrhuje také podle ČTK, aby byly na hodinu denně ulice měst k dispozici pro procházky výhradně starým osobám a ostatní aby odešli dovnitř.

Podle Ereva budou účinná jedině tato konkrétní opatření a mladší lidé budou navíc v klidu, že je o jejich starší příbuzenstvo dobře postaráno.

(rom)