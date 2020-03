Ilustrační FOTO - Pixabay

Kameny na sanitky

Na několik sanitek, které ve městě La Línea de la Concepción na jihu Španělska převážely 28 seniorů nakažených koronavirem, házeli místní »lidé« kamení.

Snažili se tak zabránit tomu, aby do jednoho z domovů v jejich městě byli dovezeni klienti z jiné obce. O incidentu, který se stal před týdnem, podle agentury DPA informovala španělská policie.

Protestující konvoji sanitek zatarasili cestu autem postaveným přes silnici a barikádami. V noci před domem s pečovatelskou službou, kde mají senioři být v karanténě, asi 50 lidí vykřikovalo různé výhrůžky a zapálilo kontejner na odpad. Z vedlejšího domu kdosi na budovu hodil dělbuchy. Policie zadržela dva lidi.

Senioři byli do města La Línea převezeni z asi sto kilometrů vzdálené obce Alcalá del Valle poté, co se v jejich původním domově silně rozšířil koronavirus. Tři klienti domova zemřeli, nejméně polovina zaměstnanců zařízení měla pozitivní test na koronavirus. Starosta andaluského města La Línea násilné protesty místních obyvatel kritizoval, řekl ale také podle ČTK, že přestěhování seniorů nebylo dobře naplánováno a on se o něm dozvěděl na poslední chvíli.

(rj)