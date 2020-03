Proč nesmí veřejnost znát pravdu o sestřeleném boeingu?

V nizozemském Haagu se 7. března uskutečnila tisková konference k vyšetřování nad Ukrajinou sestřeleného malajsijského letadla (Boeing MH17). Jejím účastníkem měl být i malajsijský plukovník Mohamed Sakri bin Hussin, kterého pověřila malajsijská vláda vyzvednutím černých skříněk sestřeleného letadla. Říkal jsem si, že to je jedinečná příležitost dozvědět se něco víc, tedy další podrobnosti o tomto vyšetřování.

Mé rozhodnutí bylo velmi rychlé a za šest dní od momentu, kdy jsem se o tiskové konferenci dozvěděl, jsem už v Haagu nedočkavě vyhledával trasu, jak se na tiskovku dostat. Když jsem přišel na místo, pozdravil jsem se s přáteli a hlavními aktéry Janou Jerlašovou a Maxem van der Werffem, které znám už z Frankfurtu nad Mohanem, z největšího knižního veletrhu na světě, kde jsme se společně účastnili prezentace knihy Olega Muzyky Oděsa 2. května. Bohužel jsem se také dozvěděl, že plukovník Mohamed Sakri se tiskové konference účastnit nemůže, jelikož mu byla za dramatických okolností nařízena mlčenlivost a vydán zákaz komunikovat se všemi médií. Jen jsem se nedozvěděl, zda mu to zakázala malajsijská vláda, nebo Nezávislý vyšetřovací tým, zkráceně JIT. I tak byla tisková konference zajímavá. Nezaznamenal jsem tam však nikoho, kdo by přijel z Ukrajiny. Pojďme si tedy říci podrobnosti k vyšetřování. Nejdříve malá rekapitulace.

Oficiální verze

Tato haagská tisková konference se konala dva dny před zahájením soudního procesu konaného také v Haagu, tedy 9. března začal proces se čtveřicí mužů údajně podezřelých z podílu na sestřelení malajsijského letounu na lince letadla Boeing MH17, který před šesti lety mířil z Amsterodamu do Kuala Lumpuru. Oběťmi se stali občané deseti zemí, mezi nimiž bylo 196 Nizozemců, 43 Malajsijců a 27 Australanů. Tragická událost, která se odehrála 17. července 2014 nad ukrajinským územím ovládaným vojsky LLR a DLR, si vyžádala celkem 298 mrtvých. Soud v Haagu se koná bez přítomnosti obžalovaných. Podle prokurátorů jsou obviněni z toho, že se údajně »podíleli na převozu a instalaci rakety Buk, která letoun zasáhla, z Ruska na území ovládané na Ukrajině separatisty«.

O tom, že se proces bude konat v Nizozemsku podle nizozemského práva, rozhodl mezinárodní JIT, jehož členy jsou experti pěti zemí: Nizozemska, Belgie, Malajsie, Austrálie a Ukrajiny. Tito vyšetřovatelé loni v červnu z odpovědnosti za katastrofu obvinili první čtveřici podezřelých. Jde o ruské občany Igora Girkina, zvaného Strelkov, Sergeje Dubinského a Olega Pulatova a o občana ruské národnosti Leonida Charčenka.

Jen tak na okraj, Moskva nadále jakýkoli podíl na sestřelení letounu malajsijských aerolinek jednoznačně popírá a vinu naopak připisuje ukrajinské armádě. Zásadně zpochybňuje objektivitu a nezávislost vyšetřovacího týmu JIT s poukazem na to, že vyšetřování bylo vedeno bez ruské účasti a také nebyly, ani později, do vyšetřování zahrnuty materiály k vyšetřování, které sama o své vůli ruská strana poskytla, jelikož sama má zájem, aby se sestřelení letadla objektivně vyšetřilo.

Vyšetřovatelé dospěli naopak k závěru, že protileteckou raketu Buk dodali ukrajinským občanům na Donbasu příslušníci ruské 53. protivzdušné brigády z Kurska. Dále JIT spekuluje i o tom, že »separatisté« mohli civilní letoun sestřelit omylem, což vojenští experti považují za nesmysl.

»Mnoho lidí na tento den dlouho čekalo,« uvedl 9. března předsedající soudce Hendrik Steenhuis na úvod soudního líčení v Haagu. »Soud chce říci, že si uvědomuje dopad ztráty tolika lidských životů a že způsob, jakým k tomu došlo, byl téměř nepochopitelný,« dodal soudce. Uvedl rovněž, že první dva týdny jednání budou věnovány konstatování aktuálního stavu kauzy. Soud přitom musí zjistit, zda není nutné ve vyšetřování ještě pokračovat.

Pulatov, který je prý podle vyšetřovatelů podplukovníkem ruské vojenské rozvědky, je také jako jediný obviněný zastoupen advokátkou Sabine ten Doesschateovou. Ostatní obvinění nejsou u soudu zastoupeni ani právníky. Stanovisko obviněného Olega Pulatova spočívá v tom, že v žádné míře nenese žádnou odpovědnost za zničení letu MH17, a tudíž ani za žádné následky, prohlásila obhájkyně. Její klient se rozhodl hájit kvůli otřesným následkům zřícení letounu. Podle agentury TASS soudce Steenhuis naznačil, že proces je předběžně rozplánován minimálně do konce roku 2021. Rezervovány jsou soudní místnosti pro několik bloků líčení, která mají začít 8. června a 21. srpna a pokračovat příští rok 1. října.

Průběh tiskovky

Konferenční sál s výhledem na krásné severní moře v přímořském hotelu Carlton Beach blízko známého místa De Pier byl naplněn novináři především z Nizozemí, Ruska, Belgie, ale i z dalších zemí, a každý chtěl znát nové podrobnosti a informace, příčiny a případné viníky, kteří nesou odpovědnost za sestřelení boeingu, anebo naopak potvrzení obvinění souzených ve verzi, ke které JIT došla.

Sympatický muž s culíkem Patrik Henningsen, novinář ze Spojených států amerických, byl moderátorem této tiskové konference, dále byla přítomna spoluautorka dokumentárního filmu Jana Jerlašová z Ruska, která je scenáristkou a spolurežisérkou. Dříve pracovala na ruském státním kanálu RT, dnes je nezávislou novinářkou. Začali jsme s ní spolupracovat pod naší vlastní značkou Bonanza Media.

Byl zde také nizozemský režisér Max van der Werff, novinář a nezávislý producent dokumentu o MH17. V neposlední řadě byl přítomen Billy Six, nezávislý novinář z Německa, jenž strávil po pádu boeingu tři měsíce vyšetřováním, sběrem informací a důkazů. A jeho neúnavné pátrání trvá pořád.

MH17 - Volání po spravedlnosti

Přesně tak se jmenoval dokumentární film o vyšetřování tragédie, který byl na tiskové konferenci promítnut. A bylo na co koukat. Začalo to cestou do malajsijského hlavního města Kuala Lumpur a rozhovorem s malajsijským premiérem Mahathirem bin Mohamadem, který uvedl některá velmi zajímavá fakta vnášející do vyšetřování jiné světlo. Jednak uvedl, že sestřelené letadlo bylo malajsijské a na jeho palubě se nacházeli občané jejich země. Takže se od počátku domnívali, že budou z logiky věci okamžitě součástí vyšetřování. Bohužel, řekl premiér Malajsie, naše země nebyla součásti Nezávislého vyšetřovacího týmu (JIT) plných šest měsíců. A nakonec byla malajsijská vláda přinucena vydat černé skříňky a veškerý dokumentační materiál právě komisi JIT.

Malajsijský podplukovník a zmocněnec vlády pro vyzvednutí černých skříněk MH17 Mohamed Sakri bin Hussin v tomto dokumentu uvedl, že ukrajinská strana nedovolila vstoupit na území tragédie z ukrajinské strany, a tak se plukovník Sakri rozhodl tajně vstoupit na toto území ze strany Luhanské lidové republiky a černé skříňky nakonec vyzvedl. Při převozu jej důstojníci Ukrajinské tajné služby (SBU), a dokonce i člen Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) žádali, ať jim skříňky předá, nebo alespoň ukáže. To plukovník Sakri jednoznačně odmítl.

Sakri dále uvedl, že »to byla právě Ukrajina, která na počátku nedovolila, aby se Malajsie stala součástí vyšetřování plných šest měsíců, a jelikož jsme nebyli součástí vyšetřování, výsledek vyšetřování této komise musí být zcela jasně zpochybněn«. Přitom tehdejší prezident USA Barack Obama chvíli po této události vystoupil se svým prohlášením, že letadlo sestřelili ukrajinští separatisté za podpory Ruské federace. Právě s touto linií vyšetřování pracuje celou dobu Nezávislá vyšetřovací komise JIT. Nepracuje s jinými možnostmi, a to ani po předložení nových informací a dokumentů.

Max van der Werff a Jana Jerlašová docházejí k závěru, že celá věc má zásadně politický podtext. Zkoumaly se důkazní materiály, například zvukové záznamy. Na scéně se objevil důkaz - zvuková nahrávka, na níž Sergej Dubinskij, pracovník ukrajinské tajné služby SBU, nahlásil, že bylo sestřeleno letadlo SU-25, ale tvrdí, že to bylo o den dříve, tedy 16. července 2014, nikoli v den sestřelení boeingu 17. července 2014. Navíc nahrávka je zpochybněna experty z různých států na zvukové záznamy, kteří se shodují v tom, že zmíněná nahrávka obsahuje devět manipulačních zásahů a pochází ze dvou různých míst (podle různých zvukových stop na pozadí záznamu). Ukrajinská strana prostřednictvím bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) poskytla důkazy, které už byly zmanipulovány.

Pak je tu řada svědků, kteří tvrdí, že zasažené civilní letadlo doprovázely dva stíhací letouny. A ještě přidám. Max van der Werff na místě činu objevil po pěti letech další trosky letadla Boeing MH17. Ty osobně posbíral a odvezl na místní úřad, kde byly uzamčeny ve skladu.

Vyšetřování a viník Rusko

Nizozemí, Austrálie, Belgie, Ukrajina a dnes už i Malajsie, jejichž zástupci tvoří Nezávislý vyšetřovací tým, mají rozdílné právní systémy, ale také rozdílné názory na způsob vyšetřování. Bylo také složité rozhodnout, kde budou obviněné soudit. Nakonec padlo rozhodnutí, že v Nizozemsku. Jestli jsem správně pochopil, Malajsie se však nepřipojila k žalobě z důvodů, které uvedli premiér Malajsie Mahathir a plukovník Sakri.

Německý nezávislý novinář Billy Six pobyl celé tři měsíce na Ukrajině a podrobně vyslechl přibližně stovku svědků. Z toho 12 lidí potvrdilo, že vidělo vojenské letadlo či letadla jako doprovod sledovaného boeingu. Například má svědectví jednoho člověka, který tvrdí, že jedno letadlo vystřelilo a druhé začalo padat. Když se Six snažil kontaktovat JIT a zaslat jim několik otázek, bylo mu doslova odpovězeno, ať se klidně ptá, na co chce, ale nikdy nedostane žádnou odpověď.

Další zajímavostí je, že ani Ukrajina, ani Spojené státy americké a ani Ruská federace nemají na svých radarech záznam, že by se jednalo o civilní letadlo. To je opravdu zvláštní!

V závěru svého vystoupení Billy Six upozornil na mediální obviňování Ruské federace. Krátce po Obamově prohlášení byl vyfocen - nebo vyroben - snímek, na němž je tabulka »Putin vrah«. To celé v probíhající informační válce mezi USA, státy NATO a Ruskou federací působí dojmem nejen obviňovat Rusko právě ze zodpovědnosti, ale směřovat proti Rusku pozůstalé, a navíc odvádět pozornost od informací, které se záměrně utajují nebo ignorují.

Závěr a několik otázek

Nepochybně to dokazuje, že Ukrajina a její západní partneři udělali vše, co mohli, aby zakryli skutečnou příčinu tragického sestřelení letadla MH17, k němuž došlo před více než pěti lety. Což podle mne nevylučuje, že sami se mohli na sestřelení letadla podílet.

V oficiální zprávě je z této tragédie obviňováno Rusko, avšak na základě nových důkazů a svědectví bylo odhaleno, že hned od začátku byly ze strany některých zemí vyvíjeny aktivní snahy vykreslit Moskvu jako viníka, přestože neexistují vůbec žádná fakta na podporu tohoto tvrzení.

Nabízí se další otázka. V čí prospěch bylo sestřelit civilní letadlo Boeing MH17? Jaká by byla motivace Ruské federace v této informační a hybridní válce? A neměla právě Ukrajina motivaci obvinit Rusko ze sestřelení?! A proč tedy ukrajinská strana odmítá spolupráci s kýmkoli?

Proč se od počátku a neustále pracuje s vyšetřovací verzí, že právě proruští povstalci z LLR pod ruským vedením sestřelili MH17? A to i přesto, že je to zpochybněno?

Proč Ukrajina od chvíle odevzdání zpochybněných důkazů za celou dobu vyšetřování nevyvinula žádnou aktivitu? Naopak vyšetřování ignoruje!

Je neuvěřitelné a neprofesionální, že oficiální stanovisko ukrajinské strany zní, že na případu nemohla pracovat, protože má personální nedostatek! Toto stanovisko je přinejmenším, slušně řečeno, bezohledné, ale vůči obětem a jejich pozůstalým je to doslovný hyenismus!

Doufejme, že soudní dvůr v Haagu dojde k závěru, že je nutné další pokračování při vyšetřování tragédie sestřeleného letadla Boeing MH17 nad Ukrajinou. A že se dovyšetří další verze a svědecké výpovědi, prošetří se zmanipulované důkazy předložené ukrajinskou stranou a všichni pozůstalí budou konečně znát skutečného viníka. Ono by se totiž mohlo stát, že se skutečnou pravdu o sestřelení letadla Boeing MH17 nikdy nedovíme.

Roman BLAŠKO

FOTO - autor