Sadílek rád pomohl potřebným, z přístupu Nizozemců je mu smutno

Fotbalista PSV Eindhoven Michal Sadílek věnoval 500 tisíc korun na boj proti koronaviru a z pomoci potřebným má větší radost než například z nákupu luxusních hodinek. Dvacetiletý záložník nebo obránce nechápe laxní přístup Nizozemců k současné situaci, přestože už nemoci COVID-19 v zemi podlehlo přes 800 lidí a více než 10 tisíc je nakaženo.

Sadílek rozdělil půlmilionovou částku mezi nemocnici v rodném Uherském Hradišti a město Uničov, které patří do uzavřené oblasti v Olomouckém kraji. "Mělo to pozitivní ohlas jak v Česku, tak v Holandsku. Já jsem samozřejmě hlavně rád, že ty peníze pomůžou. Už dostávám zprávy od města i nemocnice, jak to budou využívat. Peníze jsou teď potřeba, je málo pomůcek a všeho okolo. O to větší radost mám, že to zásadně pomůže v dalším vývoji," řekl Sadílek v rozhovoru s ČTK.

Fotbalista PSV Eindhoven Michal Sadílek. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Je rád, že vydělané peníze investoval smysluplně. "Už jsem v jednom rozhovoru říkal, že než abych si kupoval nějaké drahé hodinky, tak raději přispěju na tohle. Zdá se mi to důležitější. Mám z toho i dobrý pocit, že to nejsou zbytečně vyhozené peníze," uvedl Sadílek.

"Myslím, že v téhle době by si měli lidé pomáhat. Situace není lehká pro pracovníky ve zdravotnictví, ani pro lidi, kteří musí být doma zavření. Snad to nebude trvat dlouho," doplnil reprezentant do 21 let.

Situace v Nizozemsku však podle něj nevypadá, že by se měla brzo zlepšit. "Myslím, že se docela projevilo i to, že nejvyšší lidé v Holandsku k těm opatřením přistoupili docela pozdě. Teprve asi pět dní nazpátky vyšla zpráva, že lidé mají dodržovat rozestup 1,5 metru, když někam jdou. Ale někteří na to pořád neslyší. Potkám třeba skupinku deseti kluků, jak si jdou zahrát fotbálek a vůbec to neřeší. Je to docela smutné. A velký rozdíl oproti Česku, kde se většina lidí ta nařízení snaží dodržovat," uvedl Sadílek.

Nejraději by zrušil zbytek pozastaveného ročníku nizozemské ligy a odcestoval domů za rodinou. "Nemyslím si, že by se sezona měla dohrát. Samozřejmě tady budou obrovské finanční ztráty, ale zdraví je nade vše. Nevidím smysl v tom pokračovat," prohlásil odchovanec Slovácka.

Společně s dalšími fotbalisty PSV se snaží jít příkladem. "Máme od klubu doporučení být doma a nedělat žádné blbosti. Zaběhat si, do obchodu a jinak být doma zavření. V tomhle se snažíme dávat i příklad lidem a fanouškům a takhle to do společnosti prosadit," konstatoval Sadílek, který bydlí jen 50 metrů od největší eindhovenské nemocnice Catharina Ziekenhuis.

"Můj panelák je hned vedle hlavní cesty, kde furt jezdí sanitky nebo policie. Není to příjemné, když každou hodinu třeba pětkrát slyšíte houkání. Vždycky si uvědomíte, že ta situace je asi špatná," dodal defenzivní hráč.

(čtk)