Ilustrační FOTO - Pixabay

Karanténa prodloužena

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, vláda prodloužila do 11. dubna do 6.00.

Opatření platí od 16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve dvou. Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

»V boji s COVID 19 chci jednu věc připomenout, kromě roušek a mytí rukou je nutné, aby lékaři, zdravotní sestry v nemocnicích a ústavech sociální péče měli i dostatek ostatního materiálu, zejména rukavice, štíty, pláště a také dost sil situaci zvládnout, ne všichni jim pomáhají,« uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

ČR byla v polovině března po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst, lidé musí použít mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu.

Souběžně vláda do 11. dubna prodloužila zákaz provozu restaurací a maloobchodního prodeje ve stávajícím rozsahu. Zákaz se tedy nadále netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.

Vláda rovněž schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru. Po epidemiologovi Romanu Prymulovi převzal jeho vedení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Prymula se nadále bude věnovat projektu tzv. chytré karantény. Hamáček se dosud věnoval především nákupům a distribuci ochranných prostředků. Řídil krizový štáb ministerstva vnitra.

Naopak Hospodářský krizový štáb, o jehož ustanovení stát uvažoval kvůli řešení dopadů šíření nákazy nového koronaviru na hospodářství, nakonec nevznikne. »Nakonec jsme to na vládu nedali, nebudeme vytvářet další orgán. Máme zde už Ústřední krizový štáb,« řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), který měl hospodářskému štábu předsedat.

(ste)