Letos VZP situaci ještě zvládne, příští rok sotva

Všeobecná zdravotní pojišťovna očekává, že příjmy, které tvoří zejména výběr pojistného, letos klesnou asi o sedminu. V plánech pro letošek počítala s příjmy 210 miliard korun. Ve svých odhadech podle předsedkyně správní rady, poslankyně Věry Adámkové (ANO), VZP nyní počítá s poklesem o 31 miliard korun.

Každý měsíc se bude predikce zpřesňovat, řekla novinářům po jednání rady. VZP, stejně jako menší zdravotní pojišťovny, garantovala uhrazení veškeré péče, která s nemocí COVID-19 souvisí. »Pokud nedojde k významné změně situace v ČR, je VZP připravena rok 2020 zvládnout. Příští rok je otázka,« řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Bude se podle něj muset rozhodnout, v jakém rozsahu budou zachované zdravotní služby a kde se vezmou zdroje. »Musíme si vybrat buď restriktivní rozpočet, nebo posílení příjmů,« dodal.

Pojišťovna počítá s poklesem příjmů z výběru pojistného od zaměstnavatelů za zaměstnance zhruba o 24 mld. Kč a o sedm miliard od živnostníků. Vychází z predikce ministerstva financí, které podle Adámkové počítá v současné situaci s poklesem ekonomiky o 5,5 procenta. VZP má v současné době podle Kabátka rezervy zhruba 24 mld. Kč a další jednotky miliard je možné uvolnit z jiných fondů. Jen za letošní rok do rezervního fondu přibylo 2,5 miliardy. Adámková připomněla, že zdravotnické odbory loni opakovaně vyzývaly, aby pojišťovny své rezervy rozpustily. Peníze podle nich měly jít zejména na platy v nemocnicích.

Propad v příjmech by měl kompenzovat stát

Na zhruba 8,5 mld. Kč ministerstvo odhadlo pokles příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění za odpuštěné platby OSVČ na zdravotní pojištění. Sněmovna projednává návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce asi o 3,5 miliardy korun. Nemocnice musely z nařízení ministerstva omezit vyšetření a operace, které nejsou nezbytné. Méně kontaktů s pacienty mají také soukromí lékaři. Pojišťovna očekává, že platby za péče poklesnou asi o sedm miliard. Nemocnice se obávají, že se kvůli snížení produkce běžných výkonů dostanou do finančních problémů.

»A zároveň i kvůli zvyšování nezaměstnanosti zřejmě přestanou platit i někteří zaměstnavatelé za své zaměstnance, dojde k propadu ekonomiky, zatím se počítá jen za VZP s oněmi 31 miliardami. Ale zřejmě zároveň dojde k úsporám asi ve výši šesti miliard korun za výkony, které nebyly provedeny, protože se odkládají nebo ruší operace, tak by to bylo zhruba 25 miliard korun negativního salda ve VZP,« uvedla pro náš list členka správní rady VZP, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. To je podle ní možné pro rok 2020 krýt z rezerv, ale fatální situace nastává pro rok 2021, kdy by se mohlo rozhodovat o tom, zda se bude hradit méně péče, to jsou restrikce v úhradách, nebo se to bude řešit posílením příjmové stránky. KSČM tvrdí, že stát z Ústavy odpovědný za zdravotní péči v ČR, by měl kompenzovat svými opatřeními propady v příjmech pro rok 2021.

Členka správní rady VZP, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Platbu za státního pojištěnce je třeba zvýšit aspoň o 500 Kč

»Je potřeba, abychom do konce června nařízením vlády pro rok 2021 navýšili platby za státní pojištěnce. A to nejen o pravidelnou valorizaci, ale skokově. Podle mého odhadu nejméně o 500 Kč na jednoho pojištěnce, tedy zhruba na 1600 Kč, aby se sanovaly propady příjmů,« zdůraznila Marková. Připomněla dlouholetou iniciativu KSČM na pravidelnou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, i poslední pokus, který nedávno na návrh ANO ve Sněmovně opět neprošel. Státní pojištěnci čerpají zhruba 80 procent zdravotní péče, proto je třeba platby za ně navýšit. »Pro KSČM je nepřijatelné platit v úhradách, to by otevřelo dveře pro zvyšování spoluúčasti pacientů,« dodala stínová ministryně KSČM.

Systém veřejného zdravotního pojištění letos počítal s výdaji okolo 350 mld. Kč. Klienty VZP je zhruba 60 procent obyvatel, letos pojišťovna na péči plánovala vydat 208 mld. Kč. Příjmy měla mít 210 miliard korun.

Marková našemu listu také sdělila, že správní rada schválila řediteli VZP odměnu za loňský rok ve výši 1 282 500 korun. KSČM nesouhlasí s tím, aby odměna byla v takové výši vzhledem k vysokému platu ředitele VZP. Marková ji považuje za nemravnou, pokud stát nehradí veškerou péči, kterou pacienti potřebují.

