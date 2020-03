Országház, sídlo parlamentu. FOTO - Wikimedia commons

Neomezený mandát

Maďarský parlament podle očekávání schválil kontroverzní zákon, který vládě umožňuje řídit zemi v době nouzového stavu pomocí dekretů a dává jí větší kontrolu nad novináři.

Maďarský parlament hlasy 137 poslanců proti 53 stvrdil zákon, který dává kabinetu premiéra Viktora Orbána mimořádné pravomoci. Nutnost přijetí opatření, která kontroverzní normativní akt obsahuje, vláda zdůvodňuje nutností operativně čelit nynější pandemii spojené s koronavirem.

Kritici už od zveřejnění návrhu poukazovali na nebezpečí časové neomezenosti mimořádných pravomocí. Zneužitelná je podle nich také možnost uvěznit novináře až na pět let za údajné záměrné šíření nepravdivých nebo poplašných zpráv o koronaviru.

Orbánova vláda je dlouhodobě kritizována za potlačování kritiky a plurality a zákon by mohl poskytnout prostor pro umlčení nepohodlných novinářů. Evropská komise už minulý týden oznámila, že bude vývoj monitorovat a znepokojení nad maďarskými plány dal najevo i výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu.

»Nemůžete dát vládě zcela neomezený mandát,« upozornila například podle listu The Guardian spolupředsedkyně maďarského helsinského výboru Márta Pardaviová. »Zákon by vytvořil časově neohraničený a nekontrolovatelný nouzový stav a poskytl vládě Viktora Orbána prostor pro omezování lidských práv,« řekl David Vig z organizace Amnesty International deníku The Guardian.

(čtk)