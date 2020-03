Ilustrační FOTO - Pixabay

Chmurná předpověď

Koronavirus by mohl v USA zabít 100 000 až 200 000 lidí, varoval v neděli večer hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci, který je v koronavirovém krizovém týmu.

Jak Fauci řekl v rozhovoru se CNN, nakažených by pak mohly být miliony. Dodal nicméně, jde jen o možnou předpověď, budoucí vývoj se totiž vzhledem k neustále se měnícím okolnostem dá jen těžce předvídat.

Spojené státy podle CNN registrovaly v neděli více než 130 000 případů nákazy koronavirem, což je nejvíc na světě. Nejméně 2300 lidí infekci podlehlo. Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti s koronavirem v USA pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny.

Přístup prezidenta Donalda Trumpa, který zpočátku dopady pandemie zlehčoval, kritizovala šéfka americké Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová. Jak uvedla v rozhovoru s americkou CNN Trumpovo bagatelizování krize a následné zpoždění v dodávkách životy zachraňujícího zdravotnického materiálu vládám jednotlivých států, měly »smrtící« dopad.

»Nevím, co mu řekli vědci. Co věděl a kdy se to dozvěděl? To bude na pozdější zkoumání. Ale zatímco prezident otálel, lidé umírali,« prohlásila Pelosiová. V pátek, kdy Trump podepsal rekordní finanční injekci pro americké hospodářství postižené dopady koronaviru, měl podle šéfky sněmovny prohlásit, že ještě před 20 dny bylo všechno skvělé. »Ne, všechno skvělé nebylo. Měli jsme už téměř 500 případů a 17 úmrtí. A za těch 20 dní, protože jsme nebyli připraveni, máme 2000 mrtvých a 100 000 případů,« dodala Pelosiová.

(čtk)