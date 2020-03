Ilustrační FOTO - Pixabay

Skromný návrh: »Antipracovní den«

V zemi s Mount Rushmore (skalní národní památník v Jižní Dakotě se sousoším čtyř prezidentů USA), který oslavuje bezohlednou a zběsilou honbu na západ, je možná trochu naivní navrhnout Den nicnedělání (Do Nothing Day). Nemám nic proti tomu, že svůj den mají i pracující muži a ženy; sám jsem dělník, a státní svátky jsou velká věc - tolik prodejních dnů nepotřebuje přece nikdo…

Méně spěchat, zahálet, nic nedělat zní tak neamericky, přesto to může být řešení mnoha problémů naší země. Možná to zní donkichotsky - že by každý člověk v zemi na jeden den v měsíci odložil svou notorickou práci, ale pro začátek by se tímhle nicneděláním dokázalo hodně.

Zábavné slůvko

Nic je zábavné slůvko, jak dobře věděl už William Shakespeare. Je toho k němu tolik; »mnoho povyku«, jak napsal. Je velkou motivací. I když lidi děsí, je i pobídkou k tvořivosti. Samuel Beckett kdysi vtipně, až vychytrale řekl: »Nic je skutečnější než nic.« Je to prázdno, lůno, prázdný prostor, z něhož přicházíme a prožíváme své dny. Je to zákulisní ticho pro veškerý náš hluk. Stejně jako déšť je naprosto bezdůvodné. Takovému daru bychom se neměli vyhýbat.

Nicneděláním míním následující: žádná práce, jen volná zábava; žádné cestování kromě pěšky nebo na kole; žádné použití jakéhokoli druhu techniky kromě sporáku k vaření společného jídla; žádné opravy v domácnosti ani jejich plánování; žádné nakupování ani prodej jakéhokoli druhu, včetně přemýšlení o nákupu a prodeji.

Chápejte, tohle nicnedělání lze nazvat sněním nebo jednoduše bytím. Je to opravdu těžký úkol, ale jako stvořený pro rozporuplná stvoření, jako jsme my. A je jen pro jednotlivce.

Celostátně by všechny obchody byly zavřené, továrny by nevyráběly, letadla a vlaky by stály zaparkované. Činnost by měly povolenou jen pohotovostní služby - nemocnice, policie atd. Donkichotské, ano, ale naši celonárodní vůdcové, republikáni i demokraté, budou určitě souhlasit, protože by jim to přidalo o den víc do jejich rozpisu, kdy nedělají »nic«. Mark Twain to chápal jen nepatrně jinak, když řekl: »Domnívám se, že jste idiot, a domnívám se, že jste člen Kongresu. Ale to se už opakuji.«

Ilustrační FOTO - Pixabay

Jako v karanténě

Myslete na to, kolik by se toho dalo dosáhnout, kdybychom nedělali nic! Lidé by mohli snít a přemýšlet; mohli by poslouchat zpěv ptáků, nebo si dokonce sami zazpívat; mohli by si doopravdy spolu povídat; cítili by poklid šílené zahálky; náš ekologický systém by měl chvilku, aby mohl nabrat dech; ušetřila by se obrovská spousta energie a do atmosféry bychom vypouštěli jen málo uhlíku (sem se dá vložit celkem překvapivá statistika). Nekonečně výhod - a všechny díky nicnedělání.

Okamžitě by klesl počet milionů duševních poruch u lidí, kteří jsou závislí na práci. Jejich agónie ze snahy nic nedělat by byla mučivá. Kamarádka z jiné země, kde mají pořád svátky a oslavují nicnedělání, byla tak laskavá, že k tomuto masovému šílenství rychle navrhla rezoluci: Zabijte ty, co (pořád) něco dělají. Vzhledem k tomu, že nejsou během života neužiteční, řekla, a nepomáhají svou nutkavou zaneprázdněností kontaminovat Zemi, tak proč je tu držet. Obhajovala získání Pentagonu pro tuhle činnost, protože zabíjení je jejich práce a jsou v něm dobří.

I když jsem uznal, že to je vhodný návrh, řekl jsem jí, že si myslím, že Pentagon je příliš zaneprázdněný zabíjením cizinců, než aby se teď zabýval domácím řáděním. Ono to také přináší spoustu dalších praktických problémů, z nichž největší potom je, jak a kde nakonec jednou spálit tolik čiperů.

Navíc lidé, kteří tak zcela ztratili svou schopnost z dětství nedělat nic, jsou přespříliš staří a tvrdí a příliš na nich drží kůže, než aby mohli být použití jako potrava, jak navrhl jiný šprýmař z okruhu mých známých. Na jejich utahané tělo by nestačila ani palička na maso. Nakonec když Jonathan Swift přišel s oním hlubokým nápadem na řešení problému irského hladomoru, navrhoval, aby měkké a křehké jednoroční děti byly poraženy a prodávány bohatým, protože by tvořily »chutné, výživné a zdravé jídlo, ať už dušené, smažené, pečené či vařené«. Ale starší, chorobní, nic nedělající lidé, nepřizpůsobiví, i když zdánlivě organičtí, živí - což je dobré v těchto dnech - jsou tuzí a šlachovití, což chuť k jídlu moc nevzbuzuje. Pochybuji, že by po jejich mase byla velká poptávka…

Proto, při vší úctě, dovolte mi navrhnout jiný způsob, jak postupovat. Myslím, že nejlepší bude nechat je, aby se zbláznili do Dnů nicnedělání. Budou se vzpamatovávat z uplynulých dnů plných činnosti, ale tím, že se konečně na den zastaví, budou asi natolik znechuceni, že budou chtít páchat sebevraždy. Tak dostanou, co nechtěli - docela dlouhé rozpětí dnů, kdy nebudou dělat nic, tedy pokud věčnost má dny. A ti, kdo přežijí, budou moci žít bez viny, protože přece nedělali nic.

Stinné stránky nepatrné

Jak vidíte, stinné stránky Dnů nicnedělání jsou ve srovnání s výhodami nepatrné. Ale nebude snadné přesvědčit lidi, aby můj plán přijali. Před časem jsem přestal dávat rady přátelům a rodině, protože ať jsem navrhl cokoli, měl jsem dojem, že je to podnítilo k opaku. Přesto do toho jdu znovu, návrhem tohohle Dnu nicnedělání. Takže s tím ve jménu zákona »čím větší snaha, tím horší výsledek« přestanu.

Skutečně nechci organizovat hnutí za vyhlášení dnů, kdy by se nedělalo nic. Nechci založit kult a být jeho vůdcem. Na to mám doopravdy moc práce. Můj rozvrh je k takové činnosti příliš nacpaný. Vy čas možná máte. Já toho mám na práci příliš moc. Říkám, »nicnedělání«.

Jednou jsem běžel nakoupit potraviny pro mou starou mámu, když jsem narazil do ostré kovové hrany dopravní značky, stopky. Otřesený jsem padl zády na chodník, z tváře mi kapala krev. Byl jsem zmatený z toho, jak rychle jsem se zastavil. Od té doby jen chodím. Nic mi ukázalo svou tvář.

Přesto tu a tam sním o Dnu nicnedělání. Sen směšného chlapa, že?

Edward CURTIN

(autor je sociolog a spisovatel, který vyučuje na Massachusettské akademii svobodných umění.)

Překlad Vladimír SEDLÁČEK