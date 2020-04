Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslední změna názvu vloni v Kazachstánu

Přejmenovávání významných měst světa v uplynulých 100 letech bylo víc, než kolik bychom si dovedli představit. U příležitosti 90. výročí (28. března) přejmenování tureckého města Konstantinopol na Istanbul malý přehled připravila ČTK.

Poslední změna názvu významného města se odehrála vloni v Kazachstánu, kde se metropole přejmenovala z Astany na Nur-Sultan. Město původně vzniklo v roce 1830 jako kozácká osada Akmolinsk, kterou sovětští komunisté v roce 1961 přejmenovali na Celinograd. V letech 1992-98, tedy již v nezávislém Kazachstánu, se město jmenovalo Akmola. Po rozhodnutí přesunout sem v roce 1997 hlavní město z Almaty (dříve Alma-Aty) se dočkalo v květnu 1998 názvu Astana. A teď je Nur-Sultanem na počest prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva, který vloni dobrovolně odstoupil z funkce hlavy státu.

Ze Stalinabadu Dušanbe

- Z bývalých sovětských středoasijských republik změnilo v roce 1991 název hlavní město Kyrgyzstánu - z Frunze se stal Biškek, a již v roce 1961 se metropole Tádžikistánu Stalinabad přejmenovala na Dušanbe.

Ilustrační FOTO - Pixabay

- V Asii také přejmenovala barmská vojenská junta v červnu 1989 metropoli Rangún na Yankoun, což je dřívější název (na Rangún město přejmenovali v polovině 19. století Angličané), Vietnamci zase v roce 1975 přejmenovali Saigon po komunistickém vůdci na Ho Či Minovo Město, indonéská Batavia se od roku 1942 nazývá Jakarta, názvy měst se také měnily v Indii (v roce 1995 se z Bombaje stalo Mumbáí a o rok později z Madrásu Čennaí).

- Dost změn se událo v Africe. Burundská Bujumbura se do roku 1962 nazývala Usumbura, konžská Kinshasa do roku 1966 Léopoldville, čadská metropole Ndjamena zase do roku 1973 Fort-Lamy. Ve stejném roce došlo k přejmenování gambijského hlavní města Bathurst na Banjul, o dva roky později se mosambický Lourenco Marques přejmenoval na Maputo a třeba zambijské Harare se do roku 1982 nazývalo Salisbury. A asi před 15 lety se plánovalo také přejmenování hlavního města Jihoafrické republiky Pretorie na Tshwane, dosud se tak ale nestalo.

Odnesli to Gorkij i Karel Marx

- V Evropě se kromě přejmenování Konstantinopole na Istanbul před 90 lety (metropolí Turecka je ale od roku 1923 Ankara) měnil v roce 1925 název norské metropole Kristiania (původně Christiania) na Oslo, v roce 1992 se přejmenoval černohorský Titograd na Podgorici. V 90. letech také změnila název řada měst v bývalém SSSR (někdejší Leningrad je od roku 1991 zase Petrohrad, k původnímu názvu se vrátily i Jekatěrinburg (za SSSR Sverdlovsk) nebo Nižnij Novgorod (od roku 1932 Gorkij) či východním Německu (už nemáme například Karl-Marx-Stadt – Saskou Kamenici/Chemnitz), v posledních letech se přejmenoval bezpočet měst na Ukrajině. Celkově tu jde o stovky změn názvů, a to nejen po bývalých komunistických pohlavárech. Kyjev se rozhodl přejmenovat vše, co jakkoli souviselo s Ruskem – a to i v ruskojazyčných oblastech. I to se pak stalo důsledkem rozhořelé občanské války. Ostatně k některým změnám docházelo i dál, v jejím průběhu – zatímco lidé umírali, nebo »jen« přišli o práci a neměli pořádně co do úst…

Tak třeba z Artemivska je Bachmut, z Illičinska Čornomorsk, z Krasnyho Lymenu jen Lymen, z Dzeržynska Toreck z Dymytrova Mymohrad, z Uljanovky Blahoviščenske, z Dnipropetrovsku jen Dnipro, z Komsomolsku Horišni Plavni, z Kirovohradu Kropyvnyckyj, z Teplohirsku Irmino, z Ordžonikidze Pokrov, z Dněprodzeržinsku Kamjanske, z Kuzněcovska Varaš, z Torezu Čisťakove, ze Sverdlovska Dovžansk, ze Stachanova Kadijivka, z Artemivska Kypuče, z Kirovska Holubivka, z Krasnodonu Sorokyne, ze Ščorsu Snovsk či z Krasnyj Luči Chrustalnyj. Města, která byla přejmenována za minulého režimu, se přitom většinou nevracela k původním názvům. I to samo o sobě dokládá, že šlo o změny čistě účelové…

- Z českých větších měst je známá kauza moravského Zlína, který se v letech 1949-1990 jmenoval Gottwaldov. K řadě změn názvů došlo již po vzniku Československa v roce 1918 (například v roce 1920 rozdělením Těšína na československou a polskou část vznikl Český Těšín či oddělením několika osad od rakouského Gmündu České Velenice), po skončení 2. světové války v roce 1945 (z Německého Brodu se stal Havlíčkův Brod, z Frývaldova Jeseník či z Falknova nad Ohří Sokolov), po roce 1948 a po roce 1990, kdy se vedle Zlína k původnímu názvu navrátili třeba obyvatelé městečka Krucemburk na Vysočině, která se od roku 1949 jmenovalo Křížová…

(rj)