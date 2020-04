Změna není na pořadu dne

Doba dnes není vhodná na razantní změnu.

Návrh ministra Metnara na posílení pravomocí vlády a premiéra není v současné době projednán. V případě, že by se nemohl sejít parlament, tak by pravomoce přešly na vládu nebo premiéra. Podle ministra vnitra prý nyní nehrozí, že by se materiál schvaloval.

O nás bez nás uprostřed nouzového stavu je nápad poněkud nestandardní. Návrh nebyl konzultován s opozičními stranami ani předložen parlamentu. Resort obrany zvolil značně nevhodné načasování návrhu svého ministra.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM