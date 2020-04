Současné dění mění pohled na svět

Koronavirus po celém světě způsobil katastrofu, strach, ale také ukázal lidskou soudružnost. Lidé se smířili s tím, že musí oželet spoustu věcí, na které byli v běžném životě zvyklí. Ve většině případů dodržují určená opatření a snaží se i pomáhat potřebným ve svém okolí.

V této hektické době by nikdo neměl zůstat sám. Jsou uzavřeny stovky obchodů, a přestože nám chybí i služby, které jsme běžně využívali, dovedeme to pochopit. Jsou však i situace, které je třeba řešit. Na facebookových profilech maminek najdeme žádosti, že např. hledá jarní bundu pro syna, druhá nemá pro děti tenisky, další chybí sportovní oblečení pro dítě.

Život se nezastavil a lidé si začali nezištně pomáhat. Nikdo nepředpokládal, že by měl mít doma předzásobeno dětské oblečení. Je třeba poděkovat všem, kteří si navzájem pomáhají. Skončila na přechodnou dobu možnost dovozů ze zahraničí a musíme si vystačit s tím, co máme tak říkajíc doma. Zvláště u potravin je nutné si uvědomit, že navýšení potravinové soběstačnosti by měl být jeden z hlavních cílů dnešní doby.

Uvidíme, jak si se současnou situací poradí třeba zelináři, kterým chybí velké počty pracovníků. I když je třeba konstatovat, že pomocí sociálních sítí se lidé hlásí a hledají možnost přivýdělku. Spousta činností, které je dosud živily, byla omezena. A nikdo nedokáže odhadnout, kdy se vrátí původní stav.

Jsou i humorné situace, kdy lidé přemýšlejí, jak ostříhat dítě či manžela a kdy budou otevřena např. kadeřnictví. Některé pokusy naučit se novou profesi nedopadly v domácnostech právě dobře.

Věřme, že současný stav bude pozvolna uvolňován a život se vrátí alespoň zčásti do normálních kolejí. Poděkujme všem, kteří s koronavirem bojují v první linii. Zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci i pracovníci v sociálních službách mají své rodiny, které se o ně bojí. Přesto se starají o seniory a nemocné a často nejde spočítat hodiny, které takto stráví. Dodržování bezpečnostních opatření je nezbytně nutné. Může zachránit mnoho lidských životů.

Dnes není čas na politické proklamace a případné handrkování. Až tato pandemie pomine, můžeme začít hodnotit činnosti jednotlivců, politiků či politických stran. Dnes to opravdu není na pořadu dne.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko