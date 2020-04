Výrobní výpadek automobilek

To, že naše automobilky přestaly vyrábět jen kvůli nebezpečí plynoucího z COVID-19, pokládám za ne zcela přesné. Jistě, nebezpečí z nákazy při soustředění takového množství pracovníků, jaké v našich automobilkách je, nelze zpochybňovat. A šlo beze sporu o správné řešení. Jenže pravdou je i to, že prodej automobilů v poslední době stagnoval. Parkoviště s nově vyrobenými vozy, které zatím nebyly prodány, jsou plná. A to u všech českých automobilek v cizích, nikoli českých rukou. Pokud by zřejmě nedošlo k zastavení výroby z důvodu koronaviru, musely by automobilky velmi brzy buď zastavit výrobu z důvodů nadprodukce, anebo začít propouštět. Takový je zákon trhu. A kapitál musí nejen vyrábět, ale i prodávat. Takže nemohu jinak, ale myslím si, že současná situace jako by spadla pro majitele automobilek z nebe. Pokud jde o zaměstnance, je to pochopitelně jiné. Navíc vláda zřejmě z důvodu COVID-19 automobilkám, jako jiným podnikům, které jsou zasaženy vládními rozhodnutími, tedy stávající situací, určitou část ztrát bude zřejmě kompenzovat.

Tím nechci zpochybňovat problémy, které automobilkám vzniknou. I ty následné budou zřejmě veliké. Znovunáběh výroby bude totiž něco stát. Jen poněkud jinak vnímám problémy, které vznikly zastavením výroby. Chápu, že dnes není problém nadvýroby důležitý, i to, že v příštích měsících může dojít k ještě složitějším situacím a výrobci automobilů nebudou mít auta »na skladě«. To se ovšem bude týkat i výrobků jiných podniků a možná, z hlediska nás, občanů, to bude mít ještě horší důsledky. Pokud jde o automobily, totiž zásoby nových jsou nemalé, že by je však masově lidé chtěli v současné době kupovat, se mně nezdá jako reálné. Pokud jde o jiné zboží potřebné pro náš život, může tomu být jinak.

Pozor! Nejsem nepřítel automobilů. Naopak. Dokonce všechna má auta měla značku Škoda. A v současné době si bez nich ani život neumím představit. Jen jsem si trochu zamyslel nad nadvýrobou, kompenzací a souvislostmi.

Navíc tím, co jsem napsal, nezpochybňuji problémy momentálně nepracujících zaměstnanců automobilek, ti mohou ještě hodně ztratit, stejně jako každý z nás v době přetrvávajícího nebezpečí hrůzného koronaviru.

Jaroslav KOJZAR