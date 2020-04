Rozhodný Si Ťin-pching na summitu G20

Velmi očekávané bylo vystoupení na mimořádném summitu vůdců G20 v Pekingu 26. března právě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Jeho vystoupení bylo krátké, ale jednoznačné. V boji proti COVID-19 musíme všichni táhnout za jeden provaz, jinak to může mít nedozírné dopady na celý svět. Prezident Si Ťin-pching řekl: »Vyvinuli jsme namáhavý boj a všichni jsme podstoupili ohromné ​​oběti. Nyní se situace v Číně neustále vyvíjí pozitivním směrem. Situace je stále znepokojivá. Musíme komplexně posílit mezinárodní spolupráci a posílit větší synergii, aby lidstvo jako člověk mohlo vyhrát bitvu proti tak velké infekční nemoci.« Aby k tomu vůbec mohlo dojít, předložil prezident Si Ťin-pching čtyři principiální a zásadní návrhy.

Za prvé, musíme být všichni rozhodní v boji v totální globální válce proti vypuknutí epidemie COVID-19. Proto navrhl co nejrychlejší schůzku ministrů zdravotnictví skupiny G20 s cílem zlepšit sdílení informací, posílit spolupráci v oblasti drog, vakcín a epidemiologické kontroly a omezit přeshraniční infekce. Členové skupiny G20 ale musí také společně pomáhat rozvojovým zemím se slabými systémy veřejného zdraví, zvyšovat připravenost a reakci. ČLR je vedená vizí budování společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo.

Za druhé navrhl, že G20 musí udělat společnou odpověď pro kontrolu a léčbu na mezinárodní úrovni. Je to virus, který nerespektuje hranice. Všichni musí spolupracovat na vybudování nejsilnější globální sítě kontroly a léčby, jaké kdy svět viděl. Čína zřídila své online znalostní centrum COVID-19, které je otevřené všem zemím.

Za třetí, musíme podporovat mezinárodní organizace při plnění jejich aktivních rolí. Vyzývám členy skupiny G20, aby podporovali sdílení informací o epidemiologii s podporou WHO a aby podporovali protokoly o kontrole a léčbě, které jsou komplexní, systematické, a hlavně účinné. Platforma G20 pro komunikaci a koordinaci může být použita k většímu posílení politického dialogu.

Za čtvrté, musíme posílit mezinárodní koordinaci makroekonomické politiky. Si Ťin-pching také dodal: »Vypuknutí narušilo výrobu a poptávku po celém světě. Země musí využít a koordinovat své makropolitiky, aby čelily nepříznivým dopadům a zabránily upadnutí světové ekonomiky do recese.«

Zmínil také, aby G20 udržela naše směnné kurzy v zásadě stabilní, musíme zavést silnou a účinnou fiskální a měnovou politiku. Abychom udrželi globální finanční trhy stabilní, musíme lépe koordinovat finanční regulaci. Musíme společně udržet globální průmyslové a dodavatelské řetězce stabilní.

A co víc, musíme také chránit životy žen, dětí, starších lidí, osob se zdravotním postižením. Chci vyzvat všechny členy skupiny G20, aby podnikli kolektivní spolupráci na snižování cel, odstraňování překážek a usnadnění neomezeného obchodu. Skupina G20 musí vypracovat akční plán a neprodleně zřídit komunikační mechanismy a institucionální opatření pro koordinaci protiepidemické makroekonomické politiky.

Nyní je rozhodující okamžik, čas, abychom se postavili výzvě a jednali s rychlostí. Jsem přesvědčen, že díky solidaritě a vzájemné pomoci to zvládneme a my všichni přijmeme pro lidstvo jasnější budoucnost!

Z tohoto vyjádření mám za to, že svět už nebude stejný jako před pandemií COVID-19, a že jsme svědky historického předělu, který nemá v dějinách lidstva obdoby. Považuji to za jasný signál pro toho, kdo nebude rozhodný ve spolupráci s Čínou, a to platí v našem vztahu zejména pro státy Evropské unie. Podstata výzvy zní jasně: »Buď pochopíte, zareagujete rozhodným způsobem, nebo vás pohltí COVID-19.«

Roman BLAŠKO