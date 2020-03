Ilustrační FOTO - Pixabay

Vládní strany loni hospodařily se ziskem, KSČM se ztrátou

Výsledky hospodaření stran vyplývají z výročních finančních zpráv o hospodaření v roce 2019, kterou strany odevzdaly Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Tuto povinnost musí splnit každoročně politické strany a hnutí do konce března.

Hnutí ANO loni hospodařilo se ziskem 63,4 milionu korun. Na volby do Evropského parlamentu subjekt vedený premiérem Andrejem Babišem (ANO) vydal 32,2 milionu. V roce 2018 zaznamenalo ANO ztrátu bezmála 43 milionů korun.

Celkové výnosy ANO činily 163,3 milionu korun, z čehož příspěvky ze státního rozpočtu tvořily 147,7 milionu, tedy zhruba 90 procent. Dary hnutí ve výroční zprávě vyčíslilo na 12,2 milionu, což je o 30 milionů méně než předloni. Nejvíce hnutí darovali Jan Richter, celkem téměř 293 000 korun, a europoslankyně Radka Maxová (261 200 korun). Na členských příspěvcích ANO vybralo 3,4 milionu.

Náklady hnutí činily téměř 100 milionů. Za volby do EP, v nichž získalo šest poslanců, ANO dalo 32,2 milionu, za volby do Senátu zhruba 362 000 korun a za volby do obecních zastupitelstev přes 45 000 korun. Mzdy vyšly na zhruba 18 milionů. Hnutí ANO v lednu splatilo poslední část půjčky svému předsedovi a zakladateli, současnému premiérovi Andreji Babišovi ve výši 24 milionů korun. Nedluží mu tak žádné peníze.

ČSSD hospodařila se ziskem 98,76 mil. Kč. Výsledek zásadně ovlivnil úspěch u Nejvyššího soudu ve sporu o dluh s dědici advokáta Zdeňka Altnera. NS v červnu zrušil pravomocné rozhodnutí soudů nižší instance, podle kterých měla strana zaplatit dědicům odměnu za zastupování ve sporu o Lidový dům 18,5 mil. Kč a smluvní pokutu 318 mil. Kč.

Strana vykázala celkové náklady 10,25 mil. Kč. Způsobeno to bylo zápornou nákladovou položkou 117,39 milionu, která odpovídá i stejnému poklesu krátkodobých závazků. Strana zrušení této položky zdůvodňuje právě rozsudkem NS, který konstatoval, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Altnerovi dědici se rozhodnutí NS pokusili napadnout u ÚS, ale ten jim nevyhověl.

ČSSD a KSČM: nejvíc peněz na mzdy

ČSSD nejvíce dala na mzdy - 48,8 mil. Kč. Strana zaměstnává 79 lidí. Náklady na kampaň před eurovolbami činily 12,96 mil. Kč. Výnosy ČSSD dosáhly 109 mil. Kč. Hlavní část tvořily příjmy od státu. Příspěvek na činnost, vyplácený na základě získaných mandátů ve Sněmovně, Senátu a krajských zastupitelstvech, byl 66,45 mil. Kč, příspěvek na činnost politického institutu 6,65 mil. Kč a příspěvek na úhradu volebních nákladů, spojený s výsledkem ve volbách do EP 2,8 mil. Kč. Pronájem prostor straně vynesl 20,6 milionu. Na členských příspěvcích vybrala 10,72 mil. Kč, o rok dřív to bylo 16,3 milionu. ČSSD obdržela dary ve výši 2,1 mil. Kč. Množství darů se proti roku 2018 snížilo asi o polovinu, tehdy strana přijala 4,8 mil. Kč. V roce 2018 však ČSSD hospodařila se ztrátou 39,8 milionu.

Komunisté loni hospodařili se ztrátou devět milionů korun. Nejvíc vydali na mzdy - 43,5 milionu. Strana má 123 politických zaměstnanců, 74 odborných a 50 hospodářských pracovníků. V hlavním pracovním poměru pracuje pro KSČM 77 lidí, včetně třeba prvního místopředsedy Petra Šimůnka, na dohodu o provedení práce zaměstnává KSČM 177 zaměstnanců.

Na volební kampaň před evropskými volbami a před doplňovacími volbami do Senátu vynaložila KSČM 9,8 milionu korun. Její příjmy loni činily celkem 96,7 mil. Kč. Na činnost stát straně přispěl 45 miliony, na volby získala 4,9 mil. Kč a na činnost politického institutu 3,8 mil. Kč. Členské příspěvky v rozpočtu strany činí 14 milionů, dary sedm milionů, příjmy z nájmů 21 milionů korun.

V roce 2018 komunisté hospodařili se ztrátou zhruba 20 milionů korun, přičemž příjmy se pohybovaly kolem 140 milionů korun. Ztrátu zařadila strana na účet nerozdělených zisků a ztrát z minulých let. Ten nyní činí 120 milionů korun. Komunisté nemají žádný úvěr. KSČM má nejsilnější členskou základnu z politických stran v ČR - ke konci roku 2019 měla přes 34 tisíc členů.

(ku)