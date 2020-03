Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM: Pracovní skupiny jsou posunem vpřed

Vedení Ústředního krizového štábu vytvořilo několik pracovních skupin, které se budou zabývat jednotlivými odbornými problémy. Vznikly týmy pro distribuci a nákupy ochranných prostředků, mediální a zdravotní skupiny a skupina, která bude řešit dopady omezení. Přibýt by měl také ekonomický poradní tým.

Novinářům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který v pondělí převzal vedení štábu po epidemiologovi Romanu Prymulovi. Jednání štábu v plénu budou podle Hamáčka jednou týdně, denně se bude scházet stálá pracovní skupina, tedy vedení Ústředního krizového štábu. V ní budou zástupci policie, hasičů, armády, ministerstva zdravotnictví, asociace krajů a předsedové jednotlivých pracovních skupin. Bude přijímat doporučení, která bude předkládat vládě.

Podle stínového ministra vnitra za KSČM a místopředsedy sněmovního bezpečnostního výboru Zdeňka Ondráčka je na hodnocení nové struktury krizového štábu třeba počkat. »Těžko k tomu něco říct, když ani nevíme, jak a v jakém složení krizový štáb pracoval, protože výstupy byly často velmi chaotické. Teď se konečně dozvídáme, jak by to mělo fungovat, a až čas ukáže, jestli to fungovat bude,« řekl našemu listu. Hodně bude podle něj záležet na složení odborných skupin a na tom, jak si budou jejich členové rozumět. »Když tam bude jeden hot a druhý čehý, tak se asi těžko domluví, jakým směrem jít. Bylo by dobré vědět, kdo je v které skupině, protože už jenom z těch jmen lze vidět, proč se některá rozhodnutí dělají,« míní Ondráček. V každém případě však lze podle něj hovořit o určitém posunu vpřed. »Dosud jsme nevěděli, jak to funguje, dejme tomu čas minimálně týden nebo čtrnáct dní, jestli uvidíme nějaké hmatatelné výsledky, abychom to mohli zhodnotit,« dodal Ondráček.

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček.

Koordinovat nákupy i distribuci

Ve skupině pro distribuci ochranných prostředků jsou podle Hamáčka odborníci ministerstva vnitra a zdravotnictví. Vede ji hasičský záchranný sbor. »Cílem je nastavit systém distribuce ochranných prostředků po celé České republice,« uvedl ministr. Štáb bude mít podle něj o rozvozu přehled.

Týmy ministerstva vnitra a zdravotnictví jsou zastoupeny také ve skupině pro nákupy. Skupina bude mít přehled o tom, co je již objednáno, co je na cestě do ČR a co má tým pro distribuci plánovat k rozvozu. »V rámci této skupiny jsme po dohodě s ministerstvem obchodu a průmyslu vytvořili speciální tým nebo podskupinu pro domácí výrobce,« doplnil Hamáček. Jejím úkolem podle něj bude kontaktovat všechny výrobce ochranných a zdravotnických prostředků a připravit způsob, jak je zapojit do dodávek.

Mediální skupina bude koordinovat mediální výstupy z jednotlivých resortů. Odborná zdravotní skupina pak bude komunikovat s centrálním řídicím týmem COVID-19 pod vedením Prymuly, který má na starosti projekt chytré karantény, přípravu nemocnic, otázku léků, laboratoří či zabezpečení lůžek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí budou mít na starosti skupinu, která je pracovně nazvaná dopady. »Úkolem této skupiny je trochu koncepčněji se podívat na dopady krize a epidemie na naši společnost a připravovat pro vládu případná řešení a návrhy opatření,« uvedl Hamáček.

Součástí struktury krizového štábu by podle ministra měl být také poradní tým ekonomů, kteří se »na situaci podívají z nadhledu«. Měli by být schopni připravit plán rekonvalescence ČR poté, co nákaza a s ní přijatá omezení skončí.

Děti do dvou let bez roušky

Změnu v čele Ústředního krizového štábu schválila vláda v pondělí. Kabinet rozhodl také o prodloužení platnosti řady dalších opatření. Prodloužil omezení pohybu a uzavření obchodů a hospod do 11. dubna. Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst se ale nově nebude vztahovat na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jedou v autě sami. Rovněž restaurace zůstanou uzavřené do soboty 11. dubna, zákaz se netýká například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou. Premiér Andrej Babiš volbu 11. dubna vysvětlil tím, že poté má přestat platit stav nouze vyhlášený 12. března vládou. Příští úterý vláda bude žádat Sněmovnu o prodloužení stavu nouze.

Kabinet také nařídil, že do povinné dvoutýdenní karantény bude muset jít každý, kdo se vrátí do ČR. Výjimku z povinné karantény budou mít například pendleři, kteří pracují v Německu a Rakousku ve zdravotnictví a sociálních službách a záchranáři.

Kabinet potvrdil výjimky ze zákazu přítomnosti třetí osoby u porodu. Týkají se blízkých handicapovaných rodiček nebo cizinek, které potřebují tlumočení.

Vláda schválila i odložení platby záloh silniční daně na říjen. Podnikatelé, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít provoz, budou moci požádat o odklad nájemného až o šest měsíců. Stát také navýší letošní rozpočet na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na 113 miliard korun.

(jad)