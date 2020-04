Centrála WHO ve švýcarské Ženevě. FOTO - Wikimedia commons

Spor o roušky. Nosit, nebo nenosit

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Nic prý nenasvědčuje tomu, že by to něčemu pomohlo, konstatoval v pondělí koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan.

Jednou z mála zemí, kde platí povinné nošení roušek na veřejnosti, je Česká republika, od nás to opsalo Slovensko. Ryan své tvrzení opírá o názor, že při současných opatřeních ve světě se vir častěji přenáší doma mezi členy rodin než venku na ulici. »Ve většině částí světa se nyní kvůli omezenému vycházení odehraje většina nakažení v prostředí domovů, v rodině,« řekl Ryan. »V jistém smyslu se přenos (nákazy) přesunul z ulice do rodin,« dodal expert.

Podle Ryana roušky představují spíš dodatečná rizika, když je lidé nesprávně snímají. Právě při tom se prý totiž mohou nakazit. »Naše rada: Nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen,« řekl Ryan. Na druhou stranu už nedodal, jak se tato rada kloubí s tím, že řada lidí koronavirus má, aniž to tuší, protože se u něj nákaza neprojevuje…

Rakousko v pondělí oznámilo, že zavede povinnost nošení roušek při nakupování. Roušky budou lidem rozdávány u vchodů do obchodů. Německý ministr zahraničí Heiko Maas nevyloučil, že by takové opatření mohlo být zavedeno také v Německu. Podle Maase ale musí být jisté, že roušky člověka nebo lidi v jeho okolí skutečně ochrání. »Nemá smysl si pověsit na obličej něco, co nemá vůbec žádný ochranný účinek,« řekl Maas.

Obrat v USA?

Americké úřady v minulých týdnech dokonce naléhavě varovaly před všeobecným nošením ochranných roušek, napsal americký server Politico. Podle šéfa zdravotnické služby Jeromea Adamse masky riziko nákazy naopak zvyšují a ani předseda amerického krizového štábu Anthony Fauci krytí obličeje nedoporučuje. V ovzduší šířící se nákazy ale jiní odmítání roušek zpochybňují a mnozí experti je přímo doporučují, uvádí server. Možná částečně i pod vlivem Andreje Babiše, který přesvědčuje o opaku Donalda Trumpa a posílá po světě chlubivá videa s poslušnými zarouškovanými Čechy.

Fakt je, že v některých regionech USA, kde lidé masky a roušky nosí, je počet nakažených menší. »Budiž jasno, že překrytí tváře je prospěšné a mimo domov by se tak mělo stát,« řekl novinářům epidemiolog Robert Hecht z Yaleovy univerzity.

Podle Politico vzniká otázka, zda varování před rouškami je projevem skutečných obav před šířením koronaviru, nebo spíš má zamezit panickému vykupování.

Oficiální směrnice amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) hovoří o tom, že lidé s příznaky nemoci COVID-19 by svou tvář přikrývat měli, zdraví lidé ale nikoli.

Mezi zeměmi, které nošení roušek obyvatelům uložily, jmenuje Politico na prvním místě právě ČR. Trump si ale řešením stále není jistý.

Fauci je také přesvědčen, že omezení rozsahu nákazy napomáhá spíš dodržování bezpečné vzdálenosti při kontaktu lidí.

Postoj WHO

WHO svůj postoj oficiálně upřesnila:

- Pokud jste zdraví, používejte ústní roušku v případě, že se staráte o nemocnou osobu s podezřením na COVID-19.

- Noste roušku, pokud kýcháte nebo kašlete.

- Roušky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým mytím rukou dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem.

- Pokud nosíte roušku, musíte vědět, jak ji používat a řádně zlikvidovat.

- Před nasazením roušky si vydezinfikujte ruce nebo si je umyjte mýdlem.

- Zakryjte si ústa a nos rouškou a poté se ujistěte, že mezi obličejem a maskou nejsou žádné mezery.

- Během používání roušky se jí nedotýkejte, pokud tak učiníte, umyjte si ruce mýdlem nebo dezinfekcí na bázi alkoholu.

- Nahraďte roušku, pokud je vlhká, novou čistou suchou rouškou. Nepoužívejte opakovaně roušky, které jsou určeny k jednorázovému použití.

- Při snímání roušky použijte následující postup: nedotýkejte se přední části roušky, uvolněte ji vzadu a sejměte ji. Vyhoďte či odložte roušku do odpadu (nebo jiné nádoby) ihned po použití. Umyjte si ruce mýdlem nebo dezinfekcí.

