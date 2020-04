Premiér Viktor Orbán. FOTO - Wikimedia commons

Média i šéfka EK kritizují Orbána

Německá média tvrdě kritizovala maďarského autoritářského premiéra Viktora Orbána, který díky novému kontroverznímu zákonu může v době nouzového stavu zemi řídit pomocí dekretů. Orbán podle německého tisku ničí demokracii a nestoudně využívá koronavirus, aby rozšířil svou moc.

»Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán svůj politický talent bohužel využívá k tomu, aby zničil maďarskou demokracii, kterou kdysi pomáhal vybudovat,« míní deník Frankfurter Rundschau. »S odkazem na pandemii posílá parlament na časově neomezenou vynucenou pauzu a vládne pomocí dekretů.« V Maďarsku je přitom koronavirus na minimu.

Orbán podle listu usiluje o model podobný Singapuru, tedy malý, autoritářský a hospodářsky rostoucí stát. V pondělí se k němu posunul o velký krok dopředu. Po odeznění epidemie už Maďarsko nebude pravou demokracií.

Maďarský podnikatel Miklós Vaszily (47), který již řídí provládní stanici TV2, navíc oznámil, že koupil 50% podíl v holdingové společnosti Indamedia. Ta kontroluje reklamní příjmy pro nezávislý zpravodajský portál Index.hu. Index je ovšem největším zpravodajským serverem v Maďarsku, který zůstává kritický vůči Orbánovi. Po významných otřesech v maďarských médiích v posledních letech se většina hlavních titulů dostala pod kontrolu vlády nebo podnikatelů blízkých vládě. Tento trend tak pokračuje ještě víc.

»Vítejte v nové evropské realitě: Uprostřed EU teď existuje kvazidiktatura,« píše Der Spiegel, podle něhož žádnou z nových pravomocí Orbán ve skutečnosti k boji proti koronaviru nepotřebuje. Jde mu jen o rozšíření vlivu v zemi. »Tak, jak se to prostě dělá, když chce člověk pokud možno vládnout sám.« Der Spiegel upozorňuje na dvojici opatření - jedno umožňuje trestat až osmi lety odnětí svobody porušení karantény, druhé až pěti lety vězení rozšiřování falešných zpráv. Právě toto neurčitě formulované opatření přitom může představovat nebezpečí pro nezávislé novináře, kteří se nyní obávají, že kvůli kritickému zpravodajství budou odsouzeni. Podle serveru už Maďarsko politicky vůbec nepatří do Evropy. Zůstává v ní jen geograficky. Podle kritiků je v Maďarsku nebezpečný zvláště fakt, že pravomoci vlády (dekrety) nejsou nijak časově omezené.

Podle Mitteldeutsche Zeitung se tváří v tvář této situaci Evropská unie zdá bezmocná. O tom je přesvědčen i list Nürnberger Nachrichten.

A skutečně. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová jen opatrně zdůrazňuje, že nouzová opatření, která zavádějí vlády některých členských zemí, musí být časově omezená a respektovat hodnoty Evropské unie. Podle ní vlády nemohou boj s koronavirem vést na úkor svobody projevu či médií. Konkrétně ale šéfka EK nikoho nejmenovala. Maďarsko nicméně pochopilo a ohradilo se.

Nejde to donekonečna

K vyhlášení stavu nouze dávajícího vládě mimořádné pravomoci sáhly v posledních týdnech i další unijní země včetně ČR. EK podle von der Leyenové respektuje, že se státy tímto způsobem snaží co nejrychleji reagovat na vyvíjející se situaci okolo pandemie, měly by však respektovat některé zásady. »Nouzová opatření musí být omezena na to nejnutnější a musí být striktně přiměřená. Nemohou trvat neomezenou dobu,« prohlásila předsedkyně Komise.

(rj)