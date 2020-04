Ilustrační FOTO - Pixabay

Předepidemická fáze

»Kdyby rum pomáhal proti koronaviru, tak jsme všichni zachráněni,« žertuje mladý Kubánec, který stojí v jedné z mnoha front před obchody ve dvoumilionové Havaně.

Zároveň ale dodává, že jeho vtip je jen obranný mechanismus. Všichni víme, že situace je vážná, citoval obyvatele kubánské metropole deník El País.

Za posledních 48 hodin se počet potvrzených případů na Kubě značně zvýšil, napsal v noci na pondělí na webu španělský deník. Zatímco ve čtvrtek bylo na Kubě oficiálně 80 nemocných, v sobotu jich bylo už 139, tři z nakažených dosud zemřeli. Jsou mezi nimi italský a ruský turista. Na karibském ostrově s asi 11 miliony obyvatel provedli zatím 1600 testů na koronavirus. »Kuba se oficiálně nachází v předepidemické fázi,« prohlásil v neděli ministr zdravotnictví José Ángel Portal. Vtip o rumu má své hlubší pozadí. Na Kubě se totiž hojně pije a krom toho je ho zde vždy dostatek. V obchodech je málo některých potravin, ale hlavně hygienických prostředků. Proto ty fronty, které ovšem před epidemií nepředstavují kubánskou specialitu. V řadě zemí, i v USA, zaznamenali případy úplného »vykoupení« nákupních center.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Kubánská vláda přiznala, že některého zboží je nedostatek a že proto bude třeba posílit přídělový systém, který v zemi funguje už asi 60 let. Snížily by se tak i fronty, které přispívají k šíření nákazy.

Úřady zatím nevyhlásily omezení pohybu v ulicích a pouze apelují na obyvatele, aby nechodili z domu, když to není nutné. Vláda nicméně od minulého týdne na měsíc zakázala do země vstup cizincům. Na karibském ostrově platí také zákaz vnitrostátní dopravy mezi provinciemi, uzavřeny jsou školy, nekonají se koncerty ani sportovní zápasy, zavřená jsou kina a divadla. Restaurace ale zůstávají v provozu a také veřejná doprava dál funguje.

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v televizi nabádá občany, aby, pokud už musí ven, šli s rouškou na obličeji. Vyzývá je také k dodržování bezpečné dvoumetrové vzdálenosti. Zdá se, že to funguje. V ulicích je v posledních dvou či třech dnech méně lidí. Prezident také vyzval Kubánce, aby začali omezovat společenské kontakty a vyhýbali se davům i cestování veřejnou dopravou ve špičce. »Vzhledem k povaze Kubánců je to něco velmi obtížného, ale je to velmi nutné,« řekl. »Žádné polibky či obětí,« dodal.

Situace na Kubě je specifická i tím, že ekonomika trpí americkým embargem a sankcemi, které americký prezident Donald Trump v posledních třech letech vůči Kubě zpřísnil po oteplení kubánsko-amerických vztahů za Baracka Obamy.

Ani nemoc COVID-19 nezlepšila vztahy mezi Washingtonem a Havanou a poslední incident dokládající napětí mezi nimi se stal právě kvůli koronavirové pandemii. Kuba poslala do více než desítek zemí, včetně Itálie či Andorry své lékaře. USA vyzvaly evropské země, aby tuto pomoc odmítly, protože Kuba své zdravotníky prý vykořisťuje. Kuba obvinění odmítla jako nemorální.

(čtk)