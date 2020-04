Alexandria mění taktiku

Nejmladší kongresmanka, demokratka Alexandria Ocasio-Cortezová, odmítá jít ve stopách senátora Bernieho Sanderse, který je neformálním lídrem levicového křídla demokratické strany, napsal americký server Politico.

Ocasio-Cortezová přestala Sanderse veřejně podporovat, i když ho ještě v lednu pravidelně doprovázela při kampani před jednotlivými demokratickými primárkami. Server uvádí, že v posledních dvou měsících Ocasio-Cortezová zmírňuje svou rétoriku a v řadě otázek zaujímá umírněnější postoje. Program nezměnila, zůstává v něm třeba zdravotní péče pro všechny, garance zaměstnání a veřejně financované zdravotnictví i vzdělání, už však k sobě nepřitahuje pozornost radikálními vyjádřeními, kvůli nimž se podle webu stala »levicovým outsiderem«. Spíše se zdá, že se »zařazuje do systému«, začíná navazovat běžné styky s dalšími poslanci, které dříve napadala. Například se často dostávala do sporů s šéfkou demokratů Nancy Pelosiovou a byly to spory náramně bouřlivé. Vyvolávaly sice pozornost médií, ale také roztrpčení některých členů strany. Teď Ocasio-Cortezová demonstruje tolerantnější vztah k Pelosiové.

Alexandria Ocasio-Cortez. FOTO - wikipedia commons

Současně začala kritizovat, i když velice mírně, Sanderse a některé jeho radikální přívržence za »sklon vyvolávat konflikty«.

Vyměnila také své nejbližší spolupracovníky, třeba šéfa volebního štábu a šéfa komunikace. Tím byl Corbin Trent, kterého vystřídala klidnější Loren Hittová. Zajímavé je, že mladý radikál Trent prakticky okamžitě přešel do štábu Sanderse.

Podle webu Politico taková »evoluce« Ocasio-Cortezové přichází na pozadí propadu Sanderse v kampani za prezidentskou nominaci. Po počátečních úspěších Sanderse zastínil Joe Biden a má blízko k nominaci. Podle expertů v podmínkách, kdy Sanders odmítá změnit rétoriku, aby získal podporu umírněnějších demokratů a rozšířil tak svůj elektorát, si Alexandria připravuje půdu pro realizaci své strategie rozvoje levice. Je založena na vytvoření vnitrostranické koalice se snahou o získání i dalších méně radikálních členů strany a voličů.

Server uvádí, že příznivci Ocasio-Cortezové se už rozdělili do dvou táborů. Jeden se domnívá, že kongresmanka se stala »obětí« systému, který ji »spolkl« a přinutil přizpůsobit se, druhý tábor naopak tvrdí, že změny v chování Alexandrie otevírají levici nadějnější cestu k získání široké voličské základny.

Už začátkem března uvedly NCB News, že Sanders by měl ukončit kampaň, pokud si chce uchovat vliv v demokratické straně a vůbec zachovat levicové křídlo jako významné. Nejlepší, co by Sanders mohl podle NBC News udělat, by bylo pomoci Bidenovi porazit ve volbách Donalda Trumpa. Podle všeho má tento názor v demokratické straně a i u stranické levice ohlas. Demokraté považují porážku Trumpa za svůj největší úkol a vyzývají k jednotě strany, aby se ho podařilo splnit.

(pe)