Ilustrační FOTO - Haló noviny

Policisté by mohli pokutovat nedodržení omezení

Policisté a strážníci by mohli ukládat lidem na místě pokuty za porušení vládních nařízení zavedených kvůli nákaze novým koronavirem.

Novinářům to po jednání Ústředního krizového štábu řekl jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Příslušnou novelu zákona chce předložit vládě. V současné době se musí veškeré delikty řešit ve správním řízení, což je podle ministra zdlouhavé.

Policisté by podle Hamáčka měli mít možnost na místě pokutovat lidi, kteří se například budou ve větším počtu scházet na veřejnosti nebo nebudou mít na veřejných místech zakrytá ústa a nos. Pokuty by měly být do výše 10 000 korun. »Pokud bude někdo přistižen na předzahrádce, jak ve skupině popíjí pivo, tak policie jim tam rozdá desetitisícové pokuty a je po problému,« přiblížil ministr. Policie ale podle něj nebude stát v lese, aby pokutovala osamělého cyklistu.

Po případném schválení vládou musí návrh ještě projít Parlamentem.

Štáb se poprvé sešel v plné sestavě poté, co Hamáček v jeho čele nahradil epidemiologa Romana Prymulu. Za první úkoly v čele štábu si Hamáček stanovil pokračování dodávek ochranných pomůcek a řešení situace v domovech seniorů. Do zajištění ochranných pomůcek chce Hamáček zapojit i domácí výrobce, dosud jich stát většinu zajišťuje dovozem z Číny. Navrhne vládě, aby na základě krizového zákona nařídila některým firmám přednostní dodávky pro stát. Mělo by jít o výrobce ochranných pomůcek vyššího typu, tedy masek a filtrů typu P3. Stát by podle něj nařízením mohl vyřešit také otázku dostatečných zásob tlakových lahví na kyslík a jejich ventilů.

Do pondělí 30. března ministerstvo financí uvolnilo na nákup pomůcek asi pět miliard.

