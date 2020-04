Ilustrační FOTO - Pixabay

Statistici: Na konci dubna přes 14 tisíc případů nákazy

V polovině dubna bude v ČR podle modelů zdravotnických statistiků kolem 8000 laboratorně potvrzených případů nemoci COVID-19. Na konci měsíce 14 200. Podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba na 40 procent. V 17.00 bylo 3508 potvrzených případů, 48 uzdravených a 32 lidí v souvislosti s koronavirem zemřelo.

»Všechny parametry se mohou hodně lišit a my se snažíme používat zlatý střed,« řekl na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Modely ÚZIS vycházejí z reprodukčního čísla, tedy počtu lidí, kteří se průměrně nakazí od jednoho nemocného. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1, podle Duška se může číslo pohybovat od 0,87 do 1,33. »Na začátku jsme použili reprodukční číslo 2,6. Nově od března odhadujeme, že první vlna opatření reprodukční číslo snížila na 1,32 a omezení volného pohybu na 1,1,« uvedl Dušek.

Do modelů podle něj také promlouvá inkubační doba a podíl pacientů, kteří nemoc prodělají bez příznaků, a zdravotnický systém je tak nezachytí. ÚZIS počítá asi s desetinou nakažených.

Podle Duška tak v optimistickém scénáři bude v polovině dubna 5600 případů nákazy novým koronavirem a na konci měsíce 7200. V případě horšího vývoje půjde o 12 300 případů v polovině měsíce a zhruba 30 000 na konci. »I toto číslo by český zdravotní systém měl zvládnout,« řekl Dušek.

Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý uvedl, že problémy by mohly nastat na hranici kolem 45 000 nakažených.

Nakažených je asi 6,1 procenta z testovaných

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) informoval, že v ČR je počet testů na nový typ koronaviru v mezinárodním srovnání nadprůměrný. V úterý laboratoře zpracovaly přes 6200 testů, o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů je 6,1 procenta a mírně se snížil.

Počet pacientů podle Vojtěcha bude dál růst. »Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem,« řekl. Nemocniční kapacity jsou podle něj schopny situaci zvládat. Na plicních ventilacích v nemocnicích je zhruba 60 lidí, celkem je v nemocnicích 312 pacientů s COVID-19. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České nemocnice jich mají k dispozici 72.

Vojtěch také řekl, že podíl seniorů mezi nakaženými se nezvyšuje. Podle Duška jde o zhruba 22 procent diagnostikovaných. Modely ÚZIS počítají s tím, že pokud zůstane mezi nakaženými seniory zhruba pětina, bude jich zhruba 2750. Pokud by se podíl zvýšil na 40 procent, pozitivně testovaných nad 65 let by bylo zhruba 4000.

Domovů pro seniory a podobných zařízení sociálních služeb určených seniorům je zhruba 900, celkově mají přes 57 000 lůžek. Podle ministra není možné vytvořit nějakou prognózu toho, jak se nemoc bude v těchto domovech šířit. Ministerstvo domovům nařídilo, aby vyčlenily pro nakažené seniory asi desetinu kapacit a aby o ně pečoval izolovaný personál.

Vojtěch o víkendu uvedl, že pro seniory z domovů důchodců, u kterých se potvrdí nákaza, vyhradí jeho úřad 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň a v Těchoníně na Orlickoústecku. Pražská Nemocnici Na Františku informovala o tom, že pro pacienty nakažené koronavirem v seniorském věku již vyčlenila oddělení nazvané COVES (koronavirová expektační stanice). Obsahuje tři pokoje s devíti lůžky. Podle ředitele Nemocnice Na Františku Davida Erharta více míst nemocnice vzhledem ke své velikosti nezvládne. »Devět lůžek je opravdu strop,« řekl.

Prymula chystá test vzorku populace

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chystá test na koronavirus u reprezentativního vzorku populace. Chce tak zjistit promořenost, tedy podíl nakažených mezi obyvateli ČR. Kdy a kde bude testování prováděno, zatím neupřesnil. Plošně chce nechat otestovat i obyvatele Litovelska na Olomoucku, kde do pondělí platila spolu se sousedním Uničovskem karanténa. Vojtěch řekl, že pro jejich testování budou použity rychlotesty, využít je chce i pro zaměstnance sociálních služeb. Plošné testování ministerstvo podle něj v tuto chvíli neplánuje. »Nepovažujeme ho za efektivní a kapacity jsou omezené,« řekl ministr.

Rychlotesty ale nemusí infekci odhalit v rané fázi. Podle manuálu Státního zdravotního ústavu k rychlotestům se protilátky objevují v dostatečné míře až tři dny po prvních příznacích. Proto budou při testování reprezentativního vzorku populace podle Prymuly rychlotesty doplněny i PCR testy, které zjišťují ribonukleovou kyselinu koronaviru.

Průzkum na reprezentativním vzorku české populace chce Prymula uskutečnit co nejdříve, pravděpodobně příští týden. Kolik lidí chce takto otestovat, neuvedl. Podobně se reprezentativní vzorek stanoví například u průzkumů veřejného mínění, vybere se zhruba 1000 lidí různého věku, obou pohlaví, z různě velkých obcí nebo různého vzdělání.

(jad)