Poděkování a úcta všem

Lidé se snaží vyrovnat se současným děním. Stav, který nikdo nečekal, nás neochromil. Naopak probudil ty dobré lidské vlastnosti.

Obrovská ochota pomoci a obětavost umožňují zachovat chod státu, nikdo by neměl zůstat bez pomoci, a to se většinově daří. Každý, kdo v této hektické době pracuje, ať už v jakémkoli oboru, si zaslouží velkou úctu. Ten, kdo odvádí svou zdánlivě běžnou práci, je pro nás důležitý. Poděkování jim právem náleží. Patří i těm, kteří pomáhají z domova, lidem, kteří nezapomínají na jiné. V této těžké době je jasně vidět, že dovedeme zmobilizovat své síly, nepočítat hodiny a přes svou vlastní nelehkou situaci pomáhat. Koronavirus nás sjednotil a tato solidarita předčila všechny prognózy. Jen je důležité vytrvat a věřit, že dokážeme tuto pandemii zvládnout. Děkuji všem, kteří denně nastupují do práce a snaží se i v tomto čase život nám všem usnadnit. Zmizely ve většině případů spory, jsme k sobě tolerantnější, více všímavější k potřebám druhých.

Tak tedy ještě jednou velké poděkování vám všem. Každá práce má v této době obrovský význam, byť malá pomoc je důležitá. Pomůže i laskavé slovo, vědomí, že člověk není sám ani v této době.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny