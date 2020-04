Lukašenko mrtev

Zatímco se svět obává vysoce nakažlivé nemoci COVID-19 a umírají na ni denně tisíce lidí na celém světě, běloruský prezident Alexandr Grigorjevič Lukašenko uspořádal v Minsku hokejový amatérský turnaj a po putinovsku se v něm sám prezentoval. Chce ukázat, že koronavirus není hrozba. Bělorusko je také jedinou zemí v Evropě, kde se stále hraje nejvyšší hokejová i fotbalová liga. A sám Lukašenko k tomu dodává, »není potřeba panika, prostě je třeba pracovat. Obzvlášť příjemné je vidět v televizi: lidé pracují s traktorem, nikdo nemluví o viru. Traktor vyléčí všechny. Pole všechny vyléčí.« A ještě doporučuje jednu vodku denně s prohlášením: »Já nepiji, ale v poslední době žertovně říkám, že vodka není jen na mytí rukou, ale také na otravu viru. V přepočtu na čistý alkohol 40–50 gramů denně. Ale ne v práci!« Připomínám jen, že prezident Lukašenko bude letos v čele státu už 26 let.

Ono se sice v Bělorusku dosud potvrdilo »pouze« 36 případů nákazy. Chatrná běloruská ekonomika je založena na zpracovávání levné ropy z Ruska a vývozu ropných produktů do Evropy. A tady je kámen úrazu, prezident Lukašenko zřejmě netuší, co ho pravděpodobně zanedlouho čeká. Podle Moskvy neplní Minsk doporučení Světové zdravotnické organizace, ale ten to popřel s tím, že dosavadní opatření v Bělorusku zatím odpovídají míře rozšíření viru. Proto Ruská federace uzavřela hranice s Běloruskem už tohle pondělí.

Nejde však o koronavirus samotný, ale o restrukturalizaci světové ekonomiky. Bohužel se domnívám - a doufám, že budu v tomto případě špatným prorokem – že zatímco ostatní ekonomiky, na kterých je Bělorusko závislé, budou budovat nové, především ekonomické nadnárodní vztahy, Bělorusko se dostane do totální izolace, které se prostě vyhnout nemůže, a situaci pravděpodobně nemůže zvládnout. Jediný, kdo může z této šílené situace pomoci běloruské ekonomice, aby vůbec přežila, je Ruská federace.

A vlastně ne, především musí běloruské ekonomice pomoci Bělorusové sami. To by ale musel mít prezident Lukašenko jiný přístup.

Osobně doufám, že Rusko, které přijalo velmi tvrdá opatření, a hlavně kontrolní systémy, má plány na záchranu Běloruska, ale rozhodnout se musí Lukašenko sám, jinak je politicky už teď »mrtev«.

Roman BLAŠKO