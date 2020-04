Ilustrační FOTO - Pixabay

Veřejné konzultace ke klimatu

Evropská komise v úterý zahájila veřejné konzultace ke klimatickým cílům. Do 23. června se občané Evropské unie budou moci vyjádřit k tomu, zda zachovat současný cíl, tedy snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku o 40 % proti hodnotám z roku 1990, nebo být ambicióznější a snížit emise až o 50 či 55 %.

Ke snížení emisí o 40 % se zavázaly členské státy EU, Evropská komise v čele Ursulou von der Leyenovou je ale v tzv. zelené dohodě ambicióznější a hovoří o 50-55 %. Nyní se Komise ptá na názor občanů.

Konečný cíl by se měl objevit v tzv. klimatickém zákonu. Konkrétní cíle pro rok 2030 hodlá Komise podle návrhu zveřejnit do září, neboť chce nejprve vyčíslit přesný ekonomický dopad opatření spojených se zpřísněním závazků.

Veřejnou konzultaci Evropská komise spustila navzdory tomu, že v posledních týdnech zaznívají kontraproduktivní výzvy, aby EU kvůli pandemii a s ní spojenými hospodářskými důsledky své klimatické cíle snížila.

Dlouhodobým cílem Evropské komise je vyvážit do poloviny století všechny emise skleníkových plynů ekologickými opatřeními. K dosažení tzv. klimatické neutrality do roku 2050 se na loňském prosincovém summitu přihlásili prezidenti a premiéři všech států EU vyjma Polska. Norma připravená Komisí počítá s nulovými emisemi pro celou sedmadvacítku, takže by podle ČTK teoreticky zplodiny zemí, které své hospodářství přizpůsobí pomaleji, mohly vyvážit státy s rychlejším přechodem k zelené ekonomice.

Zhorší se předpovědi

To vše se uděje v době, kdy kvůli zastavení letecké dopravy v důsledku pandemie koronaviru bude počasí méně předvídatelné a pozorování klimatu méně přesné. Pro meteorologické modely nově chybějí data, která za normálních okolností obstarávají senzory na letadlech. S odvoláním na Světovou meteorologickou organizaci (WMO) o tom informovala agentura DPA. »Pokud budeme dostávat ještě méně dat z letadel o počasí, a to po delší dobu, spolehlivost předpovědí počasí se zřejmě sníží,« uvedl v Ženevě vedoucí odborného týmu WMO Lars Peter Riishojgaard. Obtížnější bude předvídat také blížící se nepřízeň počasí, což představuje riziko pro země, které potřebují čas na to, aby se na živelní pohromy včas připravily!

Senzory na dopravních letounech dávají údaje například o teplotě, rychlosti či směru větru, vlhkosti vzduchu nebo turbulencích. Jelikož se letecká doprava v důsledku restrikcí uvalených ve snaze zabránit šíření nákazy koronavirem v podstatě zastavila, chybějí tak tato data. WMO zaznamenala v Evropě dramatický pokles počtu odeslaných dat - ze 700 000 na několik tisíc denně.

(rj)