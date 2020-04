Ukliďme Česko koronaviru navzdory!

Pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu a je jednou ze smysluplných činností, které lze v současné době provozovat. Proč nespojit pobyt v přírodě s jejím úklidem? Takto uvažují ve spolku Ukliďme Česko.

Konání organizovaných úklidových akcí, kterých bylo naplánováno před vyhlášením stavu nouze přes 2400, je minimálně do jeho ukončení pozastaveno. Organizované úklidové akce tak proběhnou s největší pravděpodobností až na podzim při Celosvětovém úklidovém dni, který je letos vyhlášen na 19. září. Bylo by však škoda nevyužít příležitosti, kdy nebývalý počet lidí vyráží s rodinou či jednotlivě do přírody, k jejímu jarnímu úklidu.

»Každoročně vybíráme jarní termín tak, aby už pokud možno nebyl sníh ve vyšších horských polohách a zároveň ani vzrostlá zeleň v teplejších regionech. Pro letošek jsme měli hlavní termín úklidových akcí naplánován na sobotu 4. dubna,« řekl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. »Využijme jej alespoň k individuálnímu úklidu,« dodal. Bezpečně, sami či s rodinou, nutno však dbát aktuálních bezpečnostních opatření a nesbírat papírové kapesníky, které se prý »stejně za pár dní rozloží«. A pokud dobrovolní brigádníci zvládnou při vycházkách do přírody i třídit, kontejnery na tříděný odpad jsou k dispozici.

Při individuálním pohybu v lese je zbytečné si kazit výlet funěním do roušky, přesto si ji nezapomeňte vzít, radí Kubásek. »Jednak můžete cestou někoho potkat, ale také se vám bude hodit na závěrečnou fotku. Pro tři autory/ky nevtipnějších fotografií z úklidu, kteří je do Velikonoc nasdílí na svém Facebooku s hashtagem #RouskovyUklid, máme nachystány odměnou tři dotykové tablety,« informuje Ukliďme Česko v tiskové zprávě zaslané Radkem Janouškem.

Jedním z mediálních partnerů akce Ukliďme Česko jsou i Haló noviny.

(za, mh)

FOTO – Ukliďme Česko