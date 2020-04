Ilustrační FOTO - Pixabay

Přebytek veřejných financí je nižší

Přebytek veřejných financí loni klesl na 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z předloňských 0,9 % HDP. Informoval o tom Český statistický úřad. Přebytek tak loni klesl o 33,9 miliardy korun na 15,4 mld. Kč.

Zveřejněné číslo je součástí notifikace vládního deficitu a dluhu, které předkládá Evropské komisi každá členská země EU dvakrát za rok.

V rámci veřejných financí loni vykázaly schodek ústřední vládní instituce, tedy vláda. Ten činil 31,7 mld. Kč, zatímco předloni byl přebytek 9,1 mld. Kč. Naopak místní vládní instituce, mezi které patří například kraje nebo obce, loni zvýšily přebytek o 12,4 mld. na 36 mld. Kč. O 5,6 mld. na 11,1 mld. Kč pak klesl přebytek u zdravotních pojišťoven.

Celkový veřejný dluh loni klesl na 30,8 % HDP z 32,6 % v roce 2018. Podle pravidel EU by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 % HDP.

Výsledky hospodaření veřejného sektoru za loňský rok, především zadlužení, tak podle ekonoma ČSOB Petra Dufka vytvářejí dobrou výchozí základnu pro rozšíření rozpočtových výdajů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. »ČR tak nepochybně patřila v rámci celé EU mezi nejméně zadlužené země,« dodal analytik.

Pro letošní rok lze čekat výraznější zhoršení hospodaření státu kvůli dopadům šíření koronaviru. Schodek letošního rozpočtu Sněmovna na návrh vlády zvýšila ze 40 na 200 mld. Kč. Ministerstvo financí počítá letos s poklesem ekonomiky o 5,1 %.

(ici)