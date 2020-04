Ilustrační FOTO - Pixabay

Státy USA proti sobě

Jednotlivé státy USA s využitím místní policie a národní gardy začínají kvůli koronaviru zavádět restrikce vůči obyvatelům jiných členských zemí americké unie, které patří k nejpostiženějším regionům.

Stát Rhode Island na severovýchodním pobřeží USA nejprve nařídil dvoutýdenní domácí karanténu všem obyvatelům státu New York, který je americkým epicentrem nákazy. Když se newyorský guvernér Andrew Cuomo ohradil proti tomu, že úřady na Rhode Islandu vyhledávají Newyorčany cíleně dům od domu a zastavují auta s newyorskými registračními značkami, bylo omezení rozšířeno na všechny. Nyní je vyzýván k dodržení karantény každý, kdo na Rhode Island přijede z jiného státu USA.

Proti obyvatelům New Yorku a také sousedních států New Jersey a Connecticut vystoupila i Florida, která je oblíbenou dovolenkovou destinací pro severněji položené státy USA. Na hranicích Floridy byla zřízena kontrolní stanoviště, na kterých je lidem z uvedené trojice států nařizována dvoutýdenní karanténa. Pokud ji nedodrží, hrozí jim až 60 dní za mřížemi a pokuta 500 dolarů (12 400 korun).

Ilustrační FOTO - Pixabay

Guvernér Texasu Greg Abbott nařídil 14denní karanténu cestujícím, kteří přiletí z Miami, Atlanty, Detroitu, Chicaga a ze států Washington a Kalifornie. Rozšířil tak stávající opatření proti obyvatelům New Yorku. Omezení platí i na pozemní hranici s Louisianou, kde byly zřízeny kontroly. Kdo příkazu karantény nevyhoví, riskuje 180 dní vězení a 1000 dolarů (24 800 korun) pokuty. Texas si navíc vyhradil právo kontrolovat, zda je karanténa, kterou je možné strávit třeba v hotelovém pokoji, dodržována.

Prezident Donald Trump minulý týden hovořil o možnosti uvalení karantény na New York, New Jersey a části Connecticutu, nakonec ale od této myšlenky ustoupil. Jeho slova nicméně přiměla řadu obyvatel New Yorku z oblasti raději odejít. Jak se však dostanou do jiných států USA, vyvolávají u místních obyvatel nevoli.

(čtk)