Přibývá domácího násilí

Kvůli celostátní karanténě ve Francii výrazně přibylo případů domácího násilí.

Ministr vnitra Christophe Castaner stanici France 2 řekl, že za týden vzrostl počet hlášených případů zhruba o třetinu. Před nárůstem počtu případů domácího násilí tento týden varovaly také britské charitativní organizace. Vyzvaly, aby se některé hotely dočasně změnily na azylové domy pro týrané.

Podle Castanera se za poslední týden ve venkovských oblastech, které mají na starosti francouzští četníci, zvýšil počet případů domácího násilí o 32 %, pařížská policejní prefektura hlásí dokonce 36procentní nárůst.

Francie minulý týden v úterý kvůli šíření koronaviru v zemi omezila volný pohyb obyvatel. Své domovy tak mohou lidé opouštět jen v nejnutnějších případech, jako je nákup potravin či léků, cesta do práce či návštěva lékaře. Mnozí odborníci už tehdy varovali, že opatření vnesou napětí do mnoha partnerských vztahů.

Ve snaze posílit boj proti domácímu násilí podle ministra Castanera vzniká nový systém, do kterého se zapojí lékárny po celé Francii. Právě v nich mohou oběti domácího násilí požádat o pomoc. »V lékárně, kam se žena vydá bez manžela, který ji bije, na to bude moci upozornit,« řekl ministr. Lékárníci by měli následně upozornit policisty či četníky.

Podobný systém už dříve zavedli ve Španělsku. Ženy, které chtějí požádat o pomoc, ale které do lékárny doprovází jejich násilnický partner, mohou použít tajné heslo a požádat o roušku číslo 19. Tajný kód by podle Castanera chtěla zavést i Francie.

Řada evropských charitativních organizací v posledních dnech varovala, že se kvůli pandemii zvýší počet případů domácího násilí. Ten totiž podle nich roste vždy, když nastanou stresové situace, ať už jsou to přírodní katastrofy, nedostatek jídla či epidemie, ale i když místní fotbalové mužstvo prohraje zápas.

Podle Suzanne Jacobové z charitativní organizace SafeLives stojí ale Velká Británie jen na začátku problému. Situace se podle ní totiž ještě zhorší, až ženy začnou kvůli hospodářské krizi přicházet o práci a stanou se na svých násilnických partnerech finančně závislé.

(čtk)