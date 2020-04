Sezonní zemědělské práce už začaly, v Německu se sklízí chřest. Obvykle jsou na sklizeň najímáni lidé z chudších zemí EU, ale i ze severní Afriky. Přes několikery zavřené hranice se však letos nedostanou. Brusel by chtěl hranice pro dělníky otevřít, některé členské státy se k tomu zatím nemají. FOTO - Pixabay

Evropská vize není v dobré kondici

Evropská komise poprvé v historii poměrně v tichosti pozastavila platnost Paktu stability a růstu, napsal list Financial Times.

Jde o základní dokument, jemuž by se členské státy měly podřizovat. Žádá, aby deficit státních rozpočtů nebyl vyšší než 3 % HDP a zadluženost států nepřesahovala 60 % HDP. Pozastavení si vyžádal očekávaný vývoj státních financí v eurozóně. Brusel zatím pracuje s předpokladem, že dojde ke snížení HDP o procento, má prý ale i nástin scénáře rychlejšího propadu o 2,5 %. K tomu by přibyl strmý růst nezaměstnanosti. Přitom není jasné, jak dlouho bude trvat výjimečná situace způsobená pandemií. Mnohé výroby se v zemích EU zastavily, třeba výroba automobilů. Zatím se důsledky neprojevují, přestávky bývají každoročně například při celozávodních dovolených, jenže pokud by výpadek výroby byl delší, státní finance většiny zemí by to »odskákaly«. Už teď nutná sociální podpora obyvatel stojí nemalé prostředky, stejně jako podpora firem. Pakt už nějakou dobu existuje spíše na papíře, od krize v letech 2008 až 2009 si s ním některé státy nedělaly vrásky. Zadlužovaly se ve snaze zachránit své banky před následky riskantních úvěrů. Itálie, Španělsko, Irsko a nejvíce Řecko se ocitly na hraně státních krachů. Pakt však stále platil.

Jeho nynější pozastavení (aktivací nouzové klauzule, podle níž pro země se závažnými ekonomickými problémy pakt dočasně neplatí) svědčí o tom, jak vážné ekonomické důsledky koronavirové pandemie EU očekává. Někteří odborníci dokonce předpovídají největší krizi v dějinách společenství. Solidarita a spolupráce států se prakticky rozpadly, každý stát jedná na svou pěst a neohlíží se na ostatní. Státy se vnímají jako konkurenti například při shánění zdravotnických potřeb, podle názoru některých zemí se vyskytl i případ krádeže.

Knížecí rada

Eurobyrokracie není schopna jednat operativně a státy spojovat. Když se o to pokusí, státy spíše rozčilí. Třeba při požadavku, aby země zrychlily odbavování nákladních vozidel na hranicích. Některé státy ovšem mají pocit, že by rezignovaly na hraniční zdravotní kontrolu, kterou provádějí kvůli ochraně svého obyvatelstva a hovoří o »knížecí« radě. Brusel ji však stále prosazuje, takže některé státy asi neposlechnou.

Podobné je to se sezonními zemědělskými pracemi. Brusel vyzývá, aby se pro sezonní dělníky otevřely hranice, jinak nemá kdo sklízet ovoce a zeleninu. Některé státy však nesouhlasí.

Nejvíc kritiky bylo kolem odmítnutí žádosti Itálie o aktivaci evropského mechanismu civilní ochrany, tedy dodávek lékařských přístrojů a prostředků osobní ochrany z nouzových fondů EU. Přitom Itálie se už před nějakou dobou ocitla v kritické situaci. Otázkou, o níž se mezi odborníky mluví, je, zda vůbec EU ve skladech požadovaný materiál má, zda se neprobudila pozdě a už ho nesehnala.

Hranice členských států se uzavřely i pro nemocné. Až v minulém týdnu začaly německé nemocnice přijímat pacienty v kritickém stavu z Itálie a Francie. Jedná se o jednotlivé případy z nemocí přetížených regionů, které do německých nemocnic dopravují vojenská letadla.

Příklady zvenku

Německý souhlas s léčbou kritických případů však přišel až ve chvíli, kdy pomohlo Rusko. Vyslalo do Itálie patnáct nákladních letadel s lékařským vybavením, asi stovkou vojenských lékařů a členů personálu a automobilovými cisternami na rozprašování aerorosolové dezinfekce. Ruská média uznávají, že jde jen o menší pomoc, rozsah epidemie je příliš velký, než by ji stovka vojenských specialistů sama zvládla, ale Rusko podalo pomocnou ruku a jeho vojenští lékaři na oplátku získají cenné zkušenosti ze současného epicentra pandemie. Italská vláda na své stránce vysílala přímý přenos příletu prvního letadla s ruskými lékaři. Jen za hodinu od začátku přenosu se na stránce objevilo prý na 100 000 komentářů, vesměs s nadávkami na adresu EU. Zdá se, že se Němci trochu zastyděli a začínají pomáhat také.

Dodávkami zdravotnického materiálu pomáhá i Čína. Letadla s pomocí přistála v posledních dvou týdnech v Itálii, Německu, Francii, ale například i v Srbsku, kam EU omezila vývoz zdravotnických pomůcek. Část pomoci poskytla Čína jako charitativní dar oplátkou za pomoc evropských států ve chvílích, kdy to Čína potřebovala. To ale není výsledek práce eurobyrokracie. Ta se vzpamatovává pomalu. Vlastně až v minulém týdnu se rozhoupala ke schválení pomoci členským státům injekcí do zdravotnictví a zasažených firem ve výši 37 miliard eur z nevyužitých kohezních fondů a 800 milionů eur z fondu pro následky přírodních katastrof. Tuhle pomoc musel schvalovat europarlament a bylo kolem toho tolik byrokracie, že si Brusel vysloužil výtky z natahování času. Dá se očekávat, že ještě přijdou spory členských států o konkrétní výši podílů, zatím má třeba Polsko dostat víc než Itálie.

V posledních letech stíhá Unii jedna katastrofa za druhou, uvedl Financial Times. Krize s migranty, tanečky kolem brexitu a teď koronavirus. Nezdá se, že by vize evropské jednoty a svornosti byla v dobré kondici, uvedl poněkud zlomyslně list.

