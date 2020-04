Ilustrační FOTO - Pixabay

Kraj pečuje o nemocné seniory

Ústecký kraj má v plánu zajistit 600 až 700 lůžek pro seniory na doléčení nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

Zatím má vytipovaných několik objektů, které ale hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) zatím nechtěl konkretizovat. V kraji je jeden domov pro seniory, a to v Litoměřicích, kde se nákaza potvrdila u tří pracovníků a podle hejtmana u 53 klientů. Někteří z nich jsou na infekčních odděleních v ústecké nemocnici a v litoměřické nemocnici. Ostatní se zotavují v prostorách pobytového zařízení.

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Kraj pověřil tři ředitele domovů pro seniory, aby připravili krizový plán. Použil by se v případě, že by nebyly kapacity pro umístění nemocných seniorů. Ti by pak byli umístěni v objektech určených k jejich doléčení. Podle hejtmana se ale senioři s těžkým průběhem nemoci musí léčit v nemocnici.

Krajská zdravotní ve svých nemocnicích proto zřídila oddělení pro nemocné koronavirem. »Navrhujeme převést jednorázově 15 milionů korun Krajské zdravotní,« uvedl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Jde o peníze, které mají sloužit k posílení zdravotnictví, doplnil. Kraj také schválil podle Kliky jednorázovou odměnu 30 000 korun pro pečovatele litoměřického zařízení. Ti jsou s klienty nepřetržitě 24 hodin denně a domov neopouštějí.

Hejtman také žádá obyvatele bydlící v okolí litoměřického domova, aby nebrali pobytové zařízení jako atrakci. Lidé podle něj svítí seniorům do oken. Kraj se kvůli tomu spojil s policií. »Dneska požádáme krajského ředitele policie, aby udělal opatření, aby nám nevstupovali na pozemky kraje,« řekl Bubeníček s tím, že lidé obtěžují personál i klienty. Představa kraje je, aby byla k objektu umístěna cedule »Nevstupovat«, případně by objekt hlídala městská policie.

Ředitel státních hmotných rezerv děčínskému magistrátu bezúplatně zapůjčil objekt, kde mohou být ubytování lidé bez domova s potvrzenou nákazou nebo v karanténě. »My uděláme všechno pro to, abychom jim to pomohli zprovoznit,« uvedl Klika. Mluvčí úřadu města Děčína Luděk Stínil řekl, že jde o budovu, která je na okraji města, není v zastavené oblasti. Objekt musejí podle něho zkontrolovat hygienici, pokud by ubytování bezdomovců schválili, ubytovalo by tam město lidi z celého okresu.

