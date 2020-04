Ilustrační FOTO - Pixabay

Normální život se začne vracet po Velikonocích

Další omezení života Čechů kvůli boji s koronavirem podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda už neočekává, naopak postupné navracení života v Česku do normálních kolejí by mohlo začít postupně po Velikonocích a vyvrcholit koncem května či v červnu.

Počet úmrtí pacientů nakažených koronavirem v ČR stoupl na 40. Potvrzených případů nákazy bylo ráno 3604, vyléčených zůstává 61 lidí. Nárůst počtu případů nákazy koronavirem se ve středu zpomalil. Také počet lidí poslaných do karantény od minulého čtvrtka každý den klesá. To jsou podle epidemiologů i Babiše relativně příznivá čísla. Vládě se podle všeho podařilo ohnout křivku šíření viru tak, jak doufala, a je velká naděje, že ČR se tím pádem vyhne italskému a španělskému scénáři, tudíž přetížení zdravotního systému a stovkám mrtvých denně u pacientů s vážným průběhem, pro něž by nestačily dýchací přístroje.

Babiš v reakci v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že začátek rozvolňování vládních opatření lze tudíž očekávat po Velikonocích, do normálu by se pak mohl život v ČR dostat koncem května či v červnu. Stát se chce při uvolňování zákazů inspirovat v zemích, kde s virem bojují nejefektivněji, například v Koreji či Singapuru. Nejprve by mohly otevřít menší obchody, později postupně od nižších stupňů školy a asi až nakonec restaurace a bary. I tak by platila omezení z hlediska hygieny, odstupů mezi zákazníky či žáky, preventivně by se také mohla měřit na různých místech lidem teplota.

Stát též posiluje svou kontrolu nad výrobou ochranných pomůcek. Hasičský sbor, ministerstvo vnitra a české firmy vyrábějící ochranné pomůcky začaly jednat o přednostních dodávkách prostředků na ochranu před koronavirem pro stát. Stát chce odebrat velkou část produkce masek Gumáren Zubří a filtrů společností Sigma VVÚ a Avec Chem, plánuje i odběr 6000 tlakových lahví z firmy Vítkovice Cylinders. Nařízení, aby šest domácích výrobců ochranných pomůcek proti novému koronaviru zásobovalo přednostně ministerstvo vnitra, schválila v úterý vláda. Ministerstvo financí též uvolnilo z rozpočtové rezervy pro ministerstvo vnitra dalších 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek. Celkem na pomůcky již MF uvolnilo 6,6 miliardy korun.

Kvůli mnoha fámám si stát nechal udělat v celé ČR test pečiva na koronavirus. Virus v něm jihlavská veterinární laboratoř nenašla, uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministerstvo dlouhodobě uvádí, že přenos viru potravinami je krajně nepravděpodobný. Také výrobci ujišťují, že mají dobré ochranné postupy.

Zatímco zdravotní situaci vláda dostala podle všeho pod kontrolu, hodně obav nadále vyvolávají ekonomické dopady krize. Podnikatelé a živnostníci, do jejichž činnosti zasáhla vládní opatření proti šíření nového typu koronaviru, po třech hodinách vyčerpali první kolo žádostí o bezúročně úvěry v programu COVID II, do kterého bylo vyčleněno 1,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu na tento enormní zájem zareagovalo tím, že ihned zvýšilo limit na 5 miliard a příjem žádostí obnovilo. Žádosti bude Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo by mělo začít 20. dubna. Program COVID II je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohly žádat pražské firmy.

(ste)