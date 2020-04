Nedává to smysl?

Stanovisko WHO – Světové zdravotnické organizace – k nošení roušek bych hodnotil negativně. Skoro jako poplašnou zprávu v opačném gardu. Nedivím se našim odborníkům, že ji odmítli a hodnotili jako politikum. Její politično si vysvětlili jako snahu co nejvíce ochranného materiálu, který se nedostává, tak zachovat pro lékaře a další příslušníky záchranných týmů. Takové zdůvodnění o »zbytečnosti roušek« vlastně tato organizace zaskočená rozšiřováním pandemie, na níž v samém počátku nedokázala reagovat, vymyslela. Přitom tam, kde roušky zavedli okamžitě nebo brzy, se skutečně ukázaly jako jedno z pozitivních opatření. Je jasné, že samy o sobě by skutečně smysl neměly.

Chápu, že uzavřené hranice šéfům Evropské unie vadí. Jsou důkazem, že šlo řešit i vlnu migrace, a to ještě před rozšířením COVID-19. I ony uzavřené hranice byly v prvopočátku kritizovány a téměř došlo na sankce. Když však vedení Unie nebylo schopno vymyslet cokoli alespoň trochu účinného, řídily se další a další státy rozhodnutím těch prvých.

Tak to je i s nošením oněch roušek.

Vše, podle mého názoru, má ovšem ještě jedno další vysvětlení, o němž se nikdo nezmínil. Jde o Čínu, o tzv. bezpečnostní riziko, které svým prohlášením navodil gen. v. v. Petr Pavel. Ta totiž jako jediná byla schopna světu začít dodávat různé komponenty a dokonce i roušky, i když nikoli ty úplně nejžádanější. Nikdo jiný. Jen slovy nabídl podobnou pomoc prezident Trump, a to omezeně pro Španělsko. Čína velmi brzy, když přece jen hlavní nápor nemoci zvládla, komerčním způsobem, za cenu nikoli vražednou, jako například jistá firma ze severovýchodu Čech, roušky a další potřebný materiál začala dodávat. A dodává ho stále. A nyní do problému vstoupila WHO. Když ovšem nebudou roušky, nebudou ani, anebo se omezí, dodávky z Číny. Nedává to smysl? Možná, řeknete, že vidím »trávu růst«, ale můžete mé stanovisko vyvrátit? Ve WHO mají nemalý vliv Spojené státy a jejich zájmy hájí nejen generálové z NATO, ale, jak jsme se již vícekrát přesvědčili, funkcionáři mnohých organizací, např. i olympijského výboru (ruská otázka). Není tedy ono hledisko, pokud jde o nošení roušek, víc politické, než jsou naši odborníci schopni přiznat? Vědí jistě mnohé, ale postavit se přímo proti takovým mocným by se nemuselo vyplatit. Proto se zřejmě začalo s »bezpečnostním rizikem« a pokračovalo zbytečností roušek. Nedává vám to smysl? Mně alespoň ano.

Milan ŠPÁS