Mirečkoperličky

Opozice je holt opozice a tak pochopitelně nenechává na vládních rozhodnutích nit suchou. Někdy, byť je to výjimečný případ, přichází s kritikou i vesměs konstruktivní. V drtivé většině případů však jde o mlácení prázdné slámy a jen o snahu prostě být kvůli něčemu viděn.

Třeba šéfovi ODS Fialovi se už na Facebooku neřekne skoro jinak než »kadet Biegler« ze Švejka, ano, jeho úžasné teze o tom vypovídají a něco na tom tedy je. Takoví Piráti se zas očividně v této problematice plácají. Jo, kdyby to byl počítačový vir, tak možná, ale tady se jasně ukazuje, jak moc v této straně chybějí zkušenosti. Lidovci kromě návrhů na sociální pomoc a větší solidaritu, na jejichž rušení se mnohdy v minulosti podíleli, se jinak tak akorát modlí (asi, aby nepřišli o moc oveček a jejich příspěvky).

Kdo ale, jako obvykle, umí vyčnívat, je Kalousek. Tomu to šlo vždycky. Krom toho, že se pochlubil třemi revolvery a zpochybnil tak v mých očích kvalitu psychologického vyšetření potřebného k získání zbrojního průkazu, už zase nehorázně perlí. To mu taky šlo vždycky.

Jako zajímavou považuji jeho tezi, abychom konečně onen vir nazývali »čínským virem«, když i přeci epidemii v období první světové války jsme nazývali španělskou chřipkou. Je to nějaké nechtěné vyznání? Ona totiž španělská chřipka se rozšířila z US vojenské základny v Kentucky a do světa ji roznesli američtí vojáci. Svůj název dostala jen díky tomu, že Španělsko o ní jako jediné otevřeně informovalo… Asi jde ale jen o freudovské přeřeknutí.

Každopádně nejvíc rozhodně pobavil tím, že se nabídl, že najde miliardy. Prý ho stačí pustit na ministerstvo financí, dát mu tým dle jeho výběru a za pár hodin bude na světě rovnou 40 miliard. Kdepak si je tam asi zapomněl a kolik lidí je potřeba, aby mu to odneslo domů? Kdosi k tomu krásně poznamenal: Pokud by Kalouska dříve na ministerstvo vůbec nepustili, tak jsme žádné miliardy nyní hledat nemuseli.

Současně se také rozvinula jedna teze, se kterou se plně ztotožňuji - ekonomické ztráty a následný nárůst zadlužení kvůli koronaviru rozhodně nedosáhnou takové katastrofální výše, jako když by zemi nadále spravoval jako ministr financí Kalousek. Tak obrovské kalamitě podle všeho zatím ještě opravdu nečelíme.

Tomáš CINKA